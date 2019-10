Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 2,4 Millionen Euro

Sologewinne bei LottoPlus in Kärnten und Joker in der Steiermark

Wien (OTS) - Dreimal schien genug, die Ende September gestartete Serie, in der sich Jackpot und Solo-Sechser regelmäßig abgewechselt haben, ist nun gerissen. Denn der „logische“ Solo-Sechser blieb am vergangenen Mittwoch aus, und so gibt es nun einen Doppeljackpot. Beim Sechser am kommenden Sonntag wird es um rund 2,4 Millionen Euro gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich. Ein Salzburger und zwei Spielteilnehmer, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatten, gewannen jeweils mehr als 34.600 Euro. Der Salzburger und ein win2day-User waren per Quicktipp erfolgreich, der zweite win2day-User kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Kärntner kam per Quicktipp zum einzigen Sechser der Runde und erhält dafür mehr als 221.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Einen Solo-Gewinn gab es schließlich auch beim Joker. Ein Steirer war es, der als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte, und der auch „Ja“ zum Joker gesagt hat. Diese Entscheidung schlägt sich nun mit mehr als 184.200 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Oktober 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.467.809,20 – 2,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.648,50 74 Fünfer zu je EUR 1.532,30 205 Vierer+ZZ zu je EUR 165,90 3.824 Vierer zu je EUR 49,40 5.951 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 64.438 Dreier zu je EUR 5,30 201.344 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 06 08 13 32 39 45 Zusatzzahl: 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Oktober 2019

1 Sechser, zu EUR 221.149,30 54 Fünfer zu je EUR 959,20 2.307 Vierer zu je EUR 20,00 36.630 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 17 27 30 36 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Oktober 2019

1 Joker EUR 184.203,90 5 mal EUR 8.800,00 91 mal EUR 880,00 933 mal EUR 88,00 8.806 mal EUR 8,00 89.447 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 1 6 0 4 2

