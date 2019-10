Benefiz-CD präsentiert und Spendenübergabe an Hospizbewegung Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: „Zeit“ ist die wertvollste Währung, die wir haben

St. Pölten (OTS/NLK) - Kultur.Region.Niederösterreich-Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber hat eine Benefiz-CD aufgenommen, die am heutigen Donnerstag in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im ORF Landesstudio NÖ in St. Pölten präsentiert wurde. „Nur die Zeit hat Zeit“ heißt sie, der Erlös der CD kommt der Hospizbewegung Niederösterreich zugute. Im Zuge der Veranstaltung, konnte Martin Lammerhuber 15.000 Euro an Vertreter aus dem Hospizbereich übergeben.

„Martin Lammerhuber macht seine Arbeit als Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich hervorragend, umso mehr Respekt haben wir davor, dass er sich dann auch noch ‚Zeit nimmt‘, um sich in der Hospizbewegung zu engagieren“, sagte die Landeshauptfrau. „‚Zeit‘ ist die wertvollste Währung, die wir haben“, betonte Mikl-Leitner und sprach Brigitte Riss und Christine Zeiner vom Landesverband Hospiz Niederösterreich sowie dem gesamten Team Dank und Anerkennung aus, weil sie „365 Tage im Jahr ‚Zeit schenken‘“.

Nähere Informationen: Kultur Region Niederösterreich, Geschäftsführer Martin Lammerhuber, E-Mail martin.lammerhuber @ kulturregionnoe.at, Telefon 0664/391 00 22.

