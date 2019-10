„Hängekommission“ bei „Was gibt es Neues?“ am 25. Oktober in ORF 1

Mit Rudle, Weinzettl, Fritz, Sarsam und Lainer

Wien (OTS) - „Sei heute ein Punk!“, fordert Oliver Baier sein Rateteam in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 25. Oktober 2019, um 21.25 Uhr in ORF 1 anlässlich des gleichnamigen seltsamen Gedenktages auf. Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Jungstar Christoph Fritz, Omar Sarsam sowie Günther Lainer versuchen dem nachzukommen, aber auch zu erraten, was denn z. B. eine „Hängekommission“ ist. Wegen des bevorstehenden Nationalfeiertages hat man Journalisten-Legende Hugo Portisch um eine Frage gebeten. Er möchte wissen, warum die Tageszeitung, bei der er Chefredakteur war, damals einige Zeit lang in zwei leicht unterschiedlichen Varianten gedruckt wurde.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

