„Aufgetischt – Bludenz“ am 26. Oktober in ORF 2

Außergewöhnliche Menschen in einer außergewöhnlichen Region

Wien (OTS) - Bludenz, die kleine Stadt an der Ill, inmitten prächtiger Berglandschaft und schöner Täler. „Aufgetischt – Bludenz“ zeigt am Samstag, dem 26. Oktober 2019, um 18.05 Uhr in ORF 2 eine Stadt wie ein Gewebe aus bunten Fäden: Spinnen, Weben, Sticken gehört hier zum Alltag und ist ein bedeutender Teil ihrer Wirtschaftsgeschichte, neben Schokolade, Bier und anderen Betriebszweigen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt spinnen ihre eigenen Geschichten und Ideen: Die Schweizer Textil-Künstlerin Dorothea Rosenstock webt im kreativen Narrengässle Kunstobjekte aus Papiergarn. Das Bratschespiel begleitet sie schon immer – quer durch die Lebensorte von Luzern bis Finnland, von Streichquartett bis Folk. Steinmetz und Graveur Markus Reinalter ist das, was man landläufig als bunten Hund bezeichnet. Immer in Schottenrock und festen Bergschuhen graviert er Grabinschriften gleich direkt am Friedhof.

Tischlermeister Christian Leidinger hat sich gleich eine ganze Spinnerei gekauft, um dort Zirbenholzbetten zu bauen und für die Caritas den perfekten Raum für den Verkauf schöner Gebrauchtwaren zu ermöglichen. Das Architekten-Geschwisterpaar Ender renoviert Altstadt-Häuser, das räumliche Denken wurde ihnen schon in die Wiege gelegt – sie arbeiten im Elternhaus für Projekte wie z. B. eine „Klang-Rast-Stätte“ aus Lärchenholz.

Die Pädagogin Isolde Adamek betreibt in der Bludenzer Altstadt ein kleines Geschäft, in dem sie Kleidung aus recycelten Jeans sowie Stoffwindeln verkauft. Aber dort geht es neben dem Verkauf auch um Bewusstseinsbildung. Unermüdlich entwickelt sie Ideen, wie sich die Welt verbessern lässt. Valentin Bargehr ist Inhaber und Küchenchef des Gasthofs Rössle in Braz, der über 240 Jahre alten Gaststätte, die sich in dritter Generation in Familienbesitz befindet. Während seiner Wanderjahre lernte er bei namhaften Köchen in Europa – für „Aufgetischt“ bereitet er eine Fischsuppe zu.

Mit all diesen Protagonisten spinnt „Aufgetischt“ ein buntes Geflecht aus Stadt-, Natur- und Lebensgefühl und zeigt Bludenz von einer ganz speziellen Seite.

Der Film von Claudia Pöchlauer ist eine Koproduktion von SATEL Film und ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria, Land Vorarlberg und Stadtmarketing Bludenz.

