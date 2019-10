Korosec: Wiener Gesundheitssystem krankt an allen Ecken und Enden

Rudolfstiftung und fehlende Pflegekräfte im Wiener AKH nächster Beweis für marodes Wiener Gesundheitssystem – Rot-Grün muss nachhaltige und gesamthafte Lösungen endlich umsetzen

Wien (OTS) - „Das Wiener Gesundheitssystem krankt an allen Ecken und Enden. Tagtäglich kommt eine neue Baustelle dazu. Jahrelange Fehler und Versäumnisse gelangen nun laufend an die Oberfläche. Nachhaltige und gesamthafte Lösungen bleiben jedoch aus“, kritisiert die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Ingrid Korosec. „Die Liste an offenen Baustellen ist lange“, so Korosec und nennt dazu etwa die Wartezeiten auf Operationen und in Ambulanzen, die fehlenden Pflegekräfte im Wiener AKH sowie die damit einhergehenden Engpässe auf der Neonatologie, die maroden und unsanierten KAV-Spitäler, völliges und laufendes Chaos inklusive Überforderung im Krankenhaus Nord, intransparente und undurchdachte Umbaupläne für die Rudolfstiftung, neuerliche Meldungen von Gangbetten, der stockende Aufbau von Primärversorgungseinheiten und am Ende ein de facto gestorbenes Spitalskonzept 2030.

„Durch das intransparente Verhalten und die weiterhin fehlenden Lösungen ist Stadtrat Hacker Teil des Problems. Es braucht endlich ein nachhaltiges Konzept, wie das Wiener Gesundheitssystem wieder den Patentinnen und Patienten dienen kann. Mehr Transparenz, ein stärkerer Ausbau der Primärversorgung sowie der wohnortnahen Versorgung müssen Teil der Lösung sein.“

