ORF SPORT + mit den Viertelfinal-Spielen bei den Erste Bank Open 2019

Auch die Fußball-2.-Liga und Judo sind am 25. Oktober live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 25. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennisturnier Erste Bank Open 2019 (Viertelfinale) um 13.50 Uhr, vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Wacker Innsbruck – SV Ried zeitversetzt um 22.30 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Slam Abu Dhabi 2019 zeitversetzt um 23.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Kletter-WM 2019 (Combined Frauen) um 11.30 Uhr.

ORF SPORT + überträgt von den Erste Bank Open täglich bis 27. Oktober live aus Wien. Am 25. Oktober stehen die Viertelfinale-Spiele auf dem Programm. Am Finaltag zeigt ORF SPORT + sowohl das Einzel- als auch das Doppel-Finale live. Die Kommentatoren sind Dieter Derdak und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

In der 12. Runde der Fußball-2.-Liga hat der FC Wacker Innsbruck am 25. Oktober die SV Ried zu Gast. Ried geht als Tabellenzweiter als Favorit in dieses Spiel. Die Innsbrucker siegten zuletzt bei den Young Violets und nehmen derzeit den achten Tabellenrang ein. Kommentator ist Michael Bacher. (ORF-TVthek live von 19.05 bis 21.15 Uhr)

Beim Grand Slam in Abu Dhabi sind im Rahmen der World Judo Tour von 24. bis 26. Oktober rund 670 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Nationen mit dabei. Kommentator ist Christian Russegger. (ORF-TVthek live von 15.00 bis 17.00 Uhr)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 24. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at