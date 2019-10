AVISO: Laternenumzug zu St. Martin 2019 – 10-Jahr-Jubiläum

Eine Veranstaltung des Vereins der Kaufleute vom Hernalser Spitz und des Hilfswerk-Nachbarschaftszentrums Hernals. Am Freitag, 8. November 2019.

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal findet in Hernals der große St. Martin-Laternenumzug statt. Zum Jubiläum werden zahlreiche Teilnehmer/innen erwartet. In den vergangenen Jahren kamen jeweils mehr als 800 Interessierte. Veranstaltet wird der Umzug, der wie stets von einem Heiligen Martin zu Pferde angeführt wird, vom Verein der Kaufleute vom Hernalser Spitz und vom Hilfswerk-Nachbarschaftszentrum Hernals.



Laternenumzug zu St. Martin 2019

Zeit: Freitag, 8. November 2019, 17.00 Uhr

Ort: Start beim Dornerplatz, Umzug zum St.-Bartolomäus-Platz, beides 1170 Wien

Infos: Nachbarschaftszentrum 17, Hernalser Hauptstraße 53, 1170 Wien, Tel. 01 512 36 61 3600, via Mail an nz17@wiener.hilfswerk.at oder auf www.facebook.com/NZ17.Hernals



Wiener Hilfswerk-Nachbarschaftszentren

Über 220.000 Personen besuchten 2018 die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Seit fast 40 Jahren sind diese Einrichtungen Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 Hauptamtlichen und mehr als 1.100 Freiwilligen sind die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 1451 / M: 0664 618 97 03

E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at / W: www.wiener.hilfswerk.at

f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk