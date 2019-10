Ein entscheidender moment: Maison Martell präsentiert seinen neuen, extravaganten Martell XO

Paris (ots/PRNewswire) - Maison Martell enthüllt seinen emblematischen Cognac Martell XO in einem neuen, markanten Design, das sein Prestige hervorhebt. Die unverwechselbare, bogenförmige Flasche - in einigen Ländern so berühmt, dass der Cognac schlicht "der Bogen" genannt wird - wurde völlig neu gestaltet - ihre klaren, dynamischen Linien und die raffinierte, goldig schimmernde Verpackung, strahlen die Energie und Eleganz des Martell XO aus.

Der extravagante neue Martell XO wurde am 18. Oktober 2019 in Shanghai enthüllt. Das kühne, moderne Design und der unvergleichlich intensive Geschmack des Martell XO sind Ausdruck der Verwegenheit des Hauses Martell, das - durch seine gesamte 300-jährige Geschichte hindurch - Konventionen immer wieder herausgefordert und neue Standards gesetzt hat. Cognac-Liebhaber, deren eigene unerschrockene Art sie selbst auf Erfolgskurs gebracht hat, fühlen sich von dieser Geisteshaltung angezogen. Die Werbecampagne vermittelt, passend zum neuen Design, die "großen Momente"- die durch kühne Entscheidungen und entscheidende Aktionen - den Lauf eines Lebens ändern können.

Der Martell XO entspricht der einzigartigen Interpretation der prestigeträchtigen Region Grande Champagne durch das Haus Martell. Die für die Spirituosen aus der Region Grande Champagne so charakteristische Kraft und Intensität wird durch die für das Haus Martell so typische, zweifache Destillation von ausschließlich klaren Weinen, die in feinkörnigen Eichholzfässern reifen, unterstrichen. Ihr eigenwilliger Charakter wird durch die Eleganz der aus seltenen Borderies Cru hergestellten Spirituosen, mit denen das Haus Martell traditionell in Verbindung gebracht wird, ausgeglichen.

Ein Martell XO ist unmittelbar an seiner einzigartigen Mischung aus Kraft und Finesse erkennbar - in der Nase - an einer pikanten, würzigen Wahrnehmung mit schwarzen und rosa Pfeffernoten und Koriander, abgerundet durch gehaltvolle Aromen aus Feige, Walnuss und Sandelholz und - auf der Zunge - an intensiven Noten aus Feige, roten Früchten, schwarzer Johannisbeerknospe und einen außergewöhnlich langen, robusten Abgang.

Der beliebte Schauspieler, Sänger, Unternehmer und Koch Nicholas Tse, der kürzlich zum Botschafter des Hauses Martell in Asien bestellt wurde, war ebenfalls bei der Markteinführung anwesend. Seine charismatische Persönlichkeit und herausragenden Erfolge verkörpern die verwegene Seite des Martell XO, eines Cognacs, der an die entscheidenden Momente des Lebens erinnert.

