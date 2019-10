„Vera“ am 25. Oktober mit Otto Schenk, Konstantin Schenk & Tamara Trojani

Wien (OTS) - Otto Schenk feiert 2020 seinen 90. Geburtstag – Grund genug für Vera Russwurm, ihn gemeinsam mit seinem Sohn Konstantin in ihre Sendung einzuladen. Am Freitag, dem 25. Oktober 2019, spricht er um 21.20 Uhr in ORF 2 in „Vera“ über sein bewegtes Leben, seine Kindheit als „Halbjude in einer privilegierten Mischehe“ und seinen bis heute unstillbaren Drang, vors Publikum zu treten. Als Opernregisseur machte Otto Schenk Weltkarriere und bis heute zählt er an der New Yorker Met fast zum Inventar. Sohn Konstantin Schenk wurde in München geboren, denn der Vater spielte damals an den Münchner Kammerspielen. Heute dirigiert Konstantin an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt, zum Beispiel auch im bekannten Amazonas-Opernhaus in Manaus. Mit seiner Lebenspartnerin, der Sopranistin Tamara Trojani, betreibt er mit großem Erfolg ein „Dinner Theater“, ein beinahe vergessenes Wiener Konzept im „Schönbrunner Stöckl“ am Eingang des Schlossparks.

