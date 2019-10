10. Bezirk: Klingendes „Packl“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - „Hello Wien! Konzert statt Kürbis!“, begrüßen die prominenten österreichischen Musiker Wolfgang Staribacher und Bernhard Rabitsch das Publikum am Donnerstag, 31. Oktober, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Um 17.00 Uhr fängt dort ein abwechslungsreicher Musik-Nachmittag an. Als Duo „Im Packl“ spannen die Herren Staribacher (Akkordeon, Gesang) und Rabitsch (Trompete, Mundharmonika, Gesang) einen hinreißenden Klangbogen, von der Revitalisierung des „wienerischen“ Liedes bis zu Mozart, Jazz und launigen „Klassikern“. Vervollständigt wird der Melodienreigen durch selbst geschriebene Balladen und sich flugs im Gehörgang festsetzende „Hadern“. Organisator des klangvollen Nachmittags mit dem Duo „Im Packl“ ist der Kultur-Verein „Kultur 10“. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro („Musikbeitrag“). Mehr Infos und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtlich agierendes „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). E-Mails an den Verein: waldmuellerzentrum@chello.at.

Duo „Im Packl“ (Musikergilde): www.musikergilde.at/de/ensembles/ImPackl

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

