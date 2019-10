„Aus dem Archiv“: Start der Sendereihe mit Christian Reichhold und Regina Nassiri am 28. Oktober in ORF 2

Zu Gast: Reiseautor, Regisseur, Schauspieler und „Dancing Star“ Michael Schottenberg

Wien (OTS) - Christian Reichhold und Regina Nassiri heben am 28. Oktober 2019 so manchen Schatz „Aus dem Archiv“, wenn die Sendereihe, die in Kooperation mit dem ORF RadioKulturhaus produziert wird, um 0.00 Uhr anschließend an den „kulturMontag“ ihre ORF-2-Premiere feiert. Im Mittelpunkt jeder Sendung stehen Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Kultur, deren vielfältiges Schaffen mit Hilfe von Ausschnitten aus dem umfangreichen ORF-Archiv präsentiert wird. Jeder Gast bringt außerdem zwei Weggefährtinnen bzw. Weggefährten mit und lässt gemeinsam mit ihnen das berufliche Leben Revue passieren. Den Anfang macht Reiseautor, Regisseur, Schauspieler und „Dancing Star“ Michael Schottenberg, der von Schauspielerin Katharina Straßer und Herausgeber Michael Horowitz begleitet wird.

„Aus dem Archiv – Michael Schottenberg“ am 28. Oktober um 0.00 Uhr in ORF 2

Zum Auftakt der neuen ORF-2-Sendereihe „Aus dem Archiv“ steht Michael Schottenberg im Mittelpunkt. Er ist bei Christian Reichhold und Regina Nassiri zu Gast im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Mitgebracht hat er Schauspielerin Katharina Straßer sowie Schriftsteller und Herausgeber Michael Horowitz. Sehr amüsiert lauschen die beiden, als Schottenberg unter anderem von der Rache des Schauspielers an einem ungeliebten Regisseur erzählt: Es ging um einen Satz, den der junge Schottenberg nicht so sprechen konnte, wie der Regisseur ihn hören wollte. Tag für Tag, Woche für Woche! Die Proben wurden zur Qual. Jahre später – die Rollen hatten sich umgekehrt – besetzte Regisseur Schottenberg seinen „Peiniger“ in einer Filmrolle. Soviel sei vorweggenommen: Rache ist süß! In der nächsten Ausgabe ist am 18. November Rudolf Buchbinder zu Gast. Begleitet wird er von Ehefrau Agi und Otto Schenk.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at