Margareten: Kabarett-Lesung „Lachperlen 9“ am 30.10.

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Kultur-Vereins „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) sorgen am Mittwoch, 30. Oktober, die beiden bewährten Schauspieler, Autoren und Rezitatoren Renate Woltron und Manuel Girisch in Margareten für Kurzweil. Um 19.30 Uhr beginnt im „read!!ing room“-Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 eine „Kabarettistische Lesung“ mit dem Titel „Lachperlen 9“. Die wortgewandten Künstler rühren kräftig die Werbetrommel für den amüsanten Abend: „Die stürmische Mann-Frau-Session geht weiter! Neue Sketche, Geschichten und heitere Anekdoten!“. Das Publikum wird um die Zahlung von „Kulturbeiträgen“ (Empfehlung: 5 Euro pro Person) ersucht. Die Theater-Profis sind Mitglieder der Schauspiel-Truppe „Loser Kulturverein“ und bekamen bei ihren früheren Gastspielen in der „read!!ing room“-Heimstätte immerzu viel Applaus. Information: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher Neil Y. Tresher), E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse