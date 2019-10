Kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktion vom Landeskriminalamt

Wien (OTS) - 23.10.2019, 09.00 Uhr bis 24.10.2019, 02.00 Uhr

Wien

Beamte des Landeskriminalamtes führten von gestern auf heute in ganz Wien eine kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktion durch. Hauptaugenmerk legten die Polizistinnen und Polizisten auf Deliktsformen wie Diebstahl, Hehlerei, Schlepperei aber auch illegale Migration und Menschenhandel. So wurden neben Präventionsstreifen in Bezug auf Dämmerungseinbrüche auch Kontrollen diverser Rotlichtlokale hinsichtlich illegaler Prostitution durchgeführt. Neben 122 Identitätsfeststellungen wurden sechs Festnahmen nach dem Fremdenpolizeigesetz ausgesprochen und acht Personen nach verwaltungsstrafrechtlichen Übertretungen zur Anzeige gebracht.

