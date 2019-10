UNITO-Gruppe bildet 2020 insgesamt 15 E-Commerce-Lehrlinge aus

Größter heimischer Online Player investiert weiter in Zukunftsprojekt

Die UNITO-Gruppe, eine der treibenden Kräfte aus der Wirtschaft bei der Entwicklung des Lehrberufs E-Commerce-Kaufmann und -frau, wird 2020 insgesamt 15 Lehrlinge ausbilden

In Salzburg und Graz, den beiden Standorten der Unternehmensgruppe, haben sieben E-Commerce-Lehrlinge ihre Karriere bereits gestartet, acht weitere Lehrplätze werden geschaffen

Das Jobprofil der Auszubildenden basiert auf einer fundierten kaufmännischen Ausbildung mit Schwerpunkten auf Shop-Betreuung, Online Marketing, Content-Erstellung und Social Media



Die UNITO-Gruppe, Österreichs größter Online Player, bildet seit vielen Jahren kaufmännische Lehrlinge aus. Seit 2018 bekommen Jugendliche innerhalb des Unternehmens auch die Gelegenheit, ihre Ausbildung zum E-Commerce-Lehrling zu starten. UNITO war mit sieben angestellten E-Commerce-Lehrlingen im ersten Jahr nicht nur Pionier in der Ausbildung, sondern auch einer der treibenden Kräfte aus der Wirtschaft bei der Entwicklung des Jobprofils. 2020 werden weitere acht Lehrlinge zukunftsfit gemacht. „Als größter heimischer E-Commerce Player gestalten wir die Digitalisierung mit, kennen die Komplexität der digitalen Arbeitswelt und die für Mitarbeiter notwendigen Kompetenzen. Mit der Schaffung neuer E-Commerce-Lehrstellen investieren wir in geistiges Kapital, in ein Projekt für die Zukunft“, erläutert Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe.

Zukunftsorientierte Ausbildung

Um in einer immer digitaler werdenden Arbeitswelt wirksam zu agieren, benötigen Unternehmen fundiert ausgebildete Mitarbeiter, die als Digital Natives bereits die benötigte Offenheit und Flexibilität mitbringen, um auf die Eruptionen in der Online-Welt entsprechend reagieren zu können. Der Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau verbindet Medienkompetenz mit analytischen Fähigkeiten und Selbstorganisation, eingebettet in ein digitales Umfeld. Das Jobprofil setzt sich zusammen aus einer kaufmännischen Ausbildung mit Fokus auf Shop-Betreuung, Online Marketing, Content-Erstellung und Social Media. Die Ausbildung garantiert individuelle Entfaltung, geprägt mit innovativen Lehrmomenten in einem zukunftssicheren Kontext.

