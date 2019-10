Brigittenau: Theaterspiel „Nichts als die reine Wahrheit“

Wien (OTS/RK) - Die letzte Veranstaltung im Oktober-Schwerpunkt „Russland. Geschichte, Kultur, Politik“ des Kultur-Vereines „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) findet am Dienstag, 29. Oktober, statt. Ab 19.30 Uhr führen Mitglieder der Gruppe „VADA – Verein zur Anregung des dramatischen Appetits“ in den Vereinsräumlichkeiten im 20. Bezirk am Gaußplatz 11 das Stück „Prawda – Nichts als die reine Wahrheit“ auf. Dabei werden die Darsteller sowie das Publikum „verurteilt“ und für 10 Jahre in ein Arbeitslager in Sibirien „verschickt“. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen an diesem Abend einen Eindruck von der „Willkür des Stalinschen Unrechtssystems“. Auswahl von Texten, Inszenierung, Ausstattung plus Schauspiel: Yulia Izmaylova und Felix Strasser. Das „Aktionsradius Wien“-Team erbittet Spenden der Besucherinnen und Besucher. Informationen und Anmeldungen: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

VADA – Verein zur Anregung des dramatischen Appetits: https://vada.cc/

Kultur-Projekte im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

