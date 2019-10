Nepp zu AKH: Mangel an Krankenhauspersonal gefährdet Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener

Stadtrat Hacker muss umgehend handeln oder zurücktreten

Wien (OTS) - Beunruhigt über den Mangel an medizinischem Personal im Wiener AKH zeigt sich Vizebürgermeister Dominik Nepp. „Die Knappheit an Fachärzten, Pflegekräften und Krankenschwestern ist das Resultat der verfehlten rot-grünen Gesundheitspolitik. Was muss noch passieren, bevor die Stadtregierung den Ernst der Lage erkennt“, fragt sich der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ. Einerseits musste auf der Frühchenstation bereits jedes dritte Bett aufgrund von Personalmangel geschlossen werden, andererseits platzen Stationen aus allen Nähten und haben nicht genug Kapazitäten für den steigenden Bedarf. „Das Wiener Gesundheitswesen muss gänzlich reformiert werden, anstatt immer nur die Symptome zu bekämpfen“, fordert Nepp Bürgermeister Ludwig und den zuständigen SPÖ-Gesundheitsstadtrat umgehend zum Handeln auf. Ansetzen müsse man bereits bei der Ausbildung von Fachärzten, Pflegepersonal aber auch im medizinisch-technischen Bereich.

„Die Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener steht auf dem Spiel. SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker muss umgehend handeln oder zurücktreten“, schließt Nepp. (Schluss) akra

