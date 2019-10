Favoriten: „Halloween Party“ am 27.10. im Saal ‚Tivoli‘

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt Klein und Groß zu einer „Familien Halloween Party“ am Sonntag, 27. Oktober, ein. Diese nicht allzu schaurige Festivität geht um 13.30 Uhr los und dauert bis 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten der Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Der sympathische Zauber-Entertainer „Pierre Mardue“, auch bekannt als „Der Magier“, bestreitet mit seinem geheimnisvollen Kollegen „Gerry De Silver“ eine teils heitere und teils erstaunliche Magie-Show. Der Hexer „Gerry De Silver“ nennt sich selbstbewusst „The Master Magician“ und verkörpert im „Tivoli“ den mysteriösen „Earl Of Darkness“. Die Festgäste entrichten Unkostenbeiträge (pro Person: 4 Euro). Information und Reservierung: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz).

Die kleinen Besucherinnen und Besucher sollen mit Maskierungen oder anderen gruseligen Verkleidungen zur fröhlichen „Familien Halloween Party“ kommen. Für die Trägerinnen bzw. Träger der 5 originellsten Kostüme haben die Organisatoren nette Sachpreise vorbereitet. Bei einem farbenfrohen „Kinder-Schminken“ mit der beliebten Animateurin „Christiane“ darf sich der Nachwuchs auch „gespenstische“ Motive aussuchen. Das bunte Programm reicht von dekorativen Schnitzereien sowie Malereien mit Kürbissen bis zur geschwinden Herstellung von mancherlei Getier aus Luftballonen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Zauber-Entertainer „Pierre Mardue“ („Der Magier“): www.pierre-mardue.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

