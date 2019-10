Donaustadt: Combo „Five In Love“ swingt am Sonntag

Wien (OTS/RK) - „Achtung: Wer einmal Musik und ‚Performance‘ dieser Band genossen hat, wird meist süchtig danach!“, warnt die ehrenamtliche Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, und empfiehlt eine Reservierung von Zählkarten für das Konzert der beschwingten Combo „Five In Love“ am Sonntag, 27. Oktober, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Wer sich für Swing und Jive begeistert, kommt an dem Abend gewiss auf seine Kosten. Der Eintritt zum Stadl-Konzert ist frei. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868, E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at

Neben den routinierten Instrumentalisten Jürgen Jagfeld (Saxophon, Klarinette), Thomas Hechenberger (Gitarre), Dominik Beyer (Piano), Peter Strutzenberger (Bass) sowie Dieter Herfert (Schlagwerk) gehört der charismatische Sänger Paul Kreshka der Gruppe „Five In Love“ an. Die gefragte „Retro Swing“-Formation begeistert die Zuhörerinnen und Zuhörer im Inland und Ausland mit temperamentvollen Live-Shows. Mehrfache Rundfunk- und TV-Engagements und Tonträger-Produktionen („Swing What You Got“, „Brothers In Jive“, u.a.) vervollständigen die Erfolgsgeschichte der herausragenden österreichischen Kapelle. Fragen wegen dem Auftritt der Freunde in Eßling beantwortet die Vereinsleitung: Telefon 0699/180 646 40, E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Swing- und Jive-Combo „Five In Love“: https://fiveinlove.wordpress.com/

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

