AVISO: Terminvorschau zum Nationalfeiertag 2019

Wien (OTS) - Anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober 2019 besichtigen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und die Mitglieder der Bundesregierung am Vormittag die Ostarrichi-Urkunde im Haus der Geschichte Österreich.

Anschließend legt die Bundesregierung Kränze am Äußeren Burgtor nieder. Darauf folgt die Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des Österreichischen Bundesheeres auf dem Wiener Heldenplatz.

Ab 12.00 Uhr laden Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundesministerin Ines Stilling zum „Tag der offenen Tür“ in das Bundeskanzleramt ein und freuen sich auf ein persönliches Kennenlernen vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher haben bis 17.00 Uhr die Möglichkeit, die Repräsentationsräume und die dort gezeigten Kunstwerke zu besichtigen. Im „Digitalen Amt“ können Sie sich darüber hinaus von Expertinnen und Experten zur Nutzung des Digitales Amtes beraten und Ihre Handy-Signatur freischalten lassen. Außerdem laden zwei Ausstellungen, „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“ und „Ziviltechnikerinnen gestalten Zukunft“ ein, sich über diese Themen zu informieren.

Programm zum Nationalfeiertag:

8.45 Uhr

Besuch der Bundesregierung im Haus der Geschichte Österreich (Neue Burg, Heldenplatz)

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Einlass für Medien bis 8.30 Uhr.

Hinweis: Aus restauratorischen Gründen ist die Verwendung von Blitzlicht oder externem Kameralicht in dem Raum, in dem die Ostarrichi-Urkunde gezeigt wird, ausnahmslos nicht gestattet

9.30 Uhr

Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor durch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und die Mitglieder der Bundesregierung

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT vom gekennzeichneten Presseareal aus

10.30 Uhr

Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten am Heldenplatz in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Bundesregierung. Im Rahmen der Angelobung findet ein Sonderministerrat in Form einer Rede der Bundeskanzlerin statt. (Hinweis für Medien: eine Split-Box steht zur Verfügung).

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich vor Ort für die Veranstaltung des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) akkreditieren. Das Pressezentrum für Medienakkreditierungen (im Mediencontainer neben dem „Denkmal der Exekutive“ / Äußeres Burgtor, 1010 Wien) ist von 23. bis 25. Oktober jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen zur Medienakkreditierung stehen: Major Norbert Lick (+43 664 622 3197) und Fachoberinspektor Harald G.M. Minich (+43 664 622 1905) zur Verfügung. Oder senden Sie Ihre Anfrage an die Pressestelle des Militärkommandos Wien: presse-wien@bmlv.gv.at

12.00 Uhr

Begrüßung der Besucherinnen und Besucher durch Bundeskanzlerin Bierlein und Bundesministerin Stilling vor dem Bundeskanzleramt

12.00 bis 17.00 Uhr

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT an den verschiedenen Stationen:

- Präsentation „Digitales Amt“ und „Oesterreich.gv.at“

- Kinosaal „300 Jahre Geschichte des Bundeskanzleramtes“

- Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“

- Ausstellung „Ziviltechnikerinnen gestalten Zukunft“

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Tag der offenen Tür herzlich eingeladen. Wir ersuchen, Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2019“ oder einen gültigen Presseausweis bzw. ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Bilder zu den Terminen werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

Weitere Informationen rund um den „Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt und zu den Aktivitäten der Bundesministerien stehen auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at zur Verfügung.

