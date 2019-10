Die Zukunft Galliens ist jung. Und weiblich! Das neue Asterix-Abenteuer ab jetzt im Handel! (FOTO)

Berlin (ots) - Asterix und Obelix sind zurück in einem brandneuen Abenteuer! Im vierten Album aus der Feder des Duos Jean-Yves Ferri und Didier Conrad steht eine geheimnisvolle junge Frau im Mittelpunkt. Sie taucht in Begleitung zweier Arverner-Häuptlinge im Dorf der unbeugsamen Gallier auf. Ihre Ankunft versetzt die Dorfbewohner in helle Aufregung! Denn Adrenaline, so der Name der Titelheldin, ist die Tochter des großen Gallier-Häuptlings Vercingetorix. Sie ist auf der Flucht vor Julius Cäsar, der sie gerne zwangsromanisieren möchte. Doch mal wieder hat der die Rechnung ohne die Gallier und insbesondere die gallische Jugend gemacht, die ihm erbittert Widerstand leistet ...

"Wir wollten uns stärker auf weibliche Figuren konzentrieren. Und bislang spielten Jugendliche in der Asterix-Reihe keine allzu große Rolle", sagen die Autoren. Nach insgesamt 37 Alben müsse man Themen und Figuren finden, die von den Schöpfern der Serie bisher wenig behandelt worden sind. Nur so schaffe man Raum für neue Ideen und bringe frischen Wind rein.

Der Asterix Band #38 "Die Tochter des Vercingetorix" erscheint ab dem 24. Oktober mit einer internationalen Startauflage von fünf Millionen Exemplaren im Handel. Davon 1,6 Millionen Exemplare in Deutschland. (Hardcover, 12,00 Euro, ISBN: 978-3-7704-3638-5; Softcover, 6,90 Euro)

