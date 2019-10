Die Abwrackprämie ist zurück - Syntellix bietet Prämie für den Tausch alter Polymer-Implantate gegen hochinnovative MAGNEZIX® Pins

Hannover (ots) - Das Medizintechnik-Unternehmen Syntellix startet eine einzigartige Aktion: Noch bis zum 31.12.2019 erhalten Krankenhäuser/Kliniken, niedergelassene Chirurgen bzw. Orthopäden und Belegärzte bis zu 40 EUR "Abwrackprämie" pro Stück, wenn sie alte Polymer-Implantate beim Kauf neuer MAGNEZIX® Pins eintauschen.

Zahlreiche Studien belegen die vielen Vorteile von Magnesium- gegenüber herkömmlichen Polymer-Implantaten. Um diese für Ärzte wie Patienten gleichermaßen vorteilhafte Technologie zu einer breiten Anwendung zu führen, bietet Syntellix die einmalige Chance, alte Polymer-Pins "abzuwracken". Ab sofort können Pins erneuert werden unter https://magnezix.de/abwrackprämie

MAGNEZIX® Implantate wurden bereits weltweit erfolgreich in Tausenden Operationen eingesetzt. Nach Auffassung internationaler Experten sind die von Syntellix entwickelten MAGNEZIX® Implantate der "neue Goldstandard" für die Orthopädie und Unfallchirurgie.

Anlässlich des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (22. bis 25. Oktober 2019) sind in Berlin Syntellix-Experten sowie erfahrene Anwender der MAGNEZIX® Pins vor Ort (Stand-Nr. 88, Halle 2.2).

Polymere waren gestern, Magnesium ist die Zukunft: Bioresorbierbare Magnesium-Pins aus MAGNEZIX® helfen unnötige Operationen und damit Risiken zu vermeiden. Sowohl Anwender als auch Patienten profitieren dabei von der vier- bis fünffach höheren Stabilität von MAGNEZIX® Pins gegenüber bspw. Polymer-Implantaten auf PLA-Basis. Kein anderes degradierbares Implantat kann diese hohe Stabilität auch nur annähernd bieten.

MAGNEZIX® Pins eröffnen dank ihrer signifikant überlegenen metallischen Stabilität neue Perspektiven in der Sport- und Unfallchirurgie. Herkömmliche resorbierbare Werkstoffe auf Polymerbasis haben den Nachteil, dass sie mechanisch gering belastbar sind und daher nur eingeschränkt eingesetzt werden können. MAGNEZIX® Implantate sind für zahlreiche Indikationen anwendbar, bei denen man Knochen bzw. Knochen-/Knorpelfragmente temporär sicher fixieren möchte, ohne dass nach der Heilung Fremdmaterial dauerhaft im Patienten zurückbleibt oder mit zusätzlichem Risiko entfernt werden muss. Sie setzen neue Maßstäbe für die Osteosynthese in puncto Stabilität und Abbaubarkeit und eignen sich für einen breiten Einsatz in Orthopädie wie Traumatologie, insbesondere bei jugendlichen Patienten und Kindern.

Gleichzeitig tragen MAGNEZIX® Pins zur Patientensicherheit bei: Während andere resorbierbare Pins Fremdkörperreaktionen oder auch Allergien auslösen können, belegen Studien die sehr gute Biokompatibilität von Magnesium, es ist ein essentielles Stoffwechselelement und für viele lebenswichtige Körperfunktionen unverzichtbar. Als Hauptbestandteil (mit über 90%) von MAGNEZIX® Implantaten sorgt es dafür, dass das Implantat vom Körper ab- und in Knochengewebe umgebaut wird (Osteokonduktivität). Dabei wirkt es antibakteriell und kann helfen, Infektionen im Knochen zu verhindern. Auch die Auslieferung in steriler Einzelverpackung trägt dazu bei, das Kontaminations- und damit das Infektionsrisiko zu minimieren. Selbstverständlich sind MAGNEZIX® Pins CE-zertifiziert und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen.

Patienten möchten nicht, dass nach einer Operation dauerhaft Metall im Körper zurückbleibt. Sie wollen sich auch keiner Metallentfernung unterziehen, da sie sich der damit einhergehenden zusätzlichen Risiken (Narkose, Infektion, Komplikationen etc.) bewusst sind. MAGNEZIX® Implantate wurden entwickelt, um Chirurgen und Orthopäden fortschrittliche Implantate mit einer einzigartigen Kombination aus metallischer Stabilität bei gleichzeitiger Abbaubarkeit und hervorragender Biokompatibilität zur Verfügung zu stellen. Mit ihnen können Krankenhäuser und Ärzte ihren Patienten eine innovative Technologie "made in Germany" anbieten, die eine bessere, sichere und gleichzeitig kosteneffizientere Versorgung ermöglicht.

MAGNEZIX® ist eine Innovation, die die Lebens- und Behandlungsqualität von Patienten nachhaltig verbessern kann. Dies wurde jüngst durch die Auszeichnung des MAGNEZIX® Pins mit dem "German Innovation Award 2019" in Gold bestätigt. In aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zu verschiedenen klinischen Anwendungen werden MAGNEZIX® Implantate von Medizinern als sehr "vorteilhaft" bzw. sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen Implantaten bewertet.

Setzen Sie auf neueste Implantat-Technologie - und sparen Sie auch noch Geld dabei: Bis zum 31. Dezember 2019, können Polymer-Pins als Rabatt bei Neukauf für innovative MAGNEZIX® Pins "abgewrackt" werden. Anmeldung und mehr Informationen zur Pin-Abwrackprämie unter www.magnezix.de/abwrackprämie

Über Syntellix AG

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate für den Einsatz in Orthopädie und Unfallchirurgie und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018 - und nunmehr auch im Jahr 2019 der German Innovation Award in "Gold".

