Arbeiten für Sanierung der Urlbrücke bei Amstetten sind abgeschlossen

LR Schleritzko: Brücken im Zuge unserer Landesstraßen werden regelmäßig geprüft und instandgehalten

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der Brücke über die Url im Zuge der Landesstraße B 121 handelt es sich um ein dreifeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von rund 57 Metern. Wesentliche Bauteile (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungs-und Entwässerungssystem sowie Fahrbahnübergangskonstruktion) der im Jahre 1966 errichteten Brücke weisen Schäden auf und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Im Zuge einer statischen Berechnung stellte sich heraus, dass das Brückenobjekt verstärkt werden muss, um den künftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen gerecht zu werden. Eine Generalsanierung des Brückenobjektes war notwendig, um eine weitere Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden sowie einen optimalen, reibungslosen und sicheren Verkehrsfluss zu ermöglichen.

Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wurde in der ersten Bauphase das gesamte Brückentragwerk verbreitert. Dadurch war es möglich, während der gesamten Bauzeit zwei Fahrspuren aufrecht zu erhalten. Die wesentlichen Arbeiten bei der Generalinstandsetzung umfassten neben der kompletten Erneuerung der Brückenausrüstung auch die Verstärkung der Tragwerksplatte und die Erneuerung der Fahrbahnübergänge. Weiters waren auch partielle Betoninstandsetzungen an der Tragwerksuntersicht erforderlich. Zusätzlich wurde das Brückenobjekt mit Leitschienen ausgerüstet.

Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko meinte kürzlich bei einem Lokalaugenschein: „Die 4.530 Brückenobjekte an unseren Landesstraßen gehören überprüft und instandgehalten. Mit der Generalsanierung der Urlbrücke bei Amstetten werden wir dieser Verantwortung gerecht.“ Die Arbeiten führte die Firma HABAU Hoch- und Tiefbau aus Horn durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

