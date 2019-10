Bauernbund im Parlament künftig noch stärker vertreten

71 Abgeordnete für die Neue Volkspartei im Nationalrat

Wien (OTS) - Mit der ersten Sitzung des Nationalrates in der neuen Legislaturperiode wurden heute 16 Bauernbund-Abgeordnete angelobt, wobei sich die Oberösterreicherin Bettina Zopf und die Salzburgerin Carina Reiter für den Bauernbund und den ÖAAB engagieren. Somit stellt der Bauernbund insgesamt 18 Mandatare. "Der Bauernbund hat wesentlich zu diesem Wahlerfolg beigetragen und ist jetzt auch prominent im österreichischen Parlament vertreten. Das ist ein starkes Signal in Richtung bäuerliche Berufsgruppe", betont Bauernbund-Präsident Georg Strasser anlässlich der Angelobung der neuen Nationalrätinnen und Nationalräte.

Bisher war der Bauernbund mit 14 Mandataren und Ministerin a. D. Elisabeth Köstinger im Nationalrat vertreten. "Durch die starken Zugewinne, vor allem am Land, haben wir zwei zusätzliche Sitze im Nationalrat errungen. Außerdem sind wir mit Carina Reiter und Bettina Zopf gleichzeitig auch im ÖAAB gut aufgestellt. Für uns ist es wichtig, die bäuerlichen Anliegen auch außerhalb des Agrarausschusses voranzutreiben", so Strasser. Die zwei neuen Abgeordneten im Team der Bauernbund-Nationalräte sind der Tiroler LK-Präsident Josef Hechenberger sowie der Kärntner Landwirtschaftslehrer Johann Weber. Schließlich wird die niederösterreichische Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger bei einer Regierungsbildung nachrücken und damit eine weitere bäuerliche Vertreterin in den Nationalrat einziehen.

Liste der Bauernbund-Nationalräte

Bis dato waren Georg Strasser, Elisabeth Köstinger, Norbert Sieber, Hermann Gahr, Manfred Hofinger, Andreas Kühberger, Klaus Lindinger, Nikolaus Berlakovich, Franz Eßl, Martina Diesner-Wais, Johann Höfinger, Nikolaus Prinz, Johannes Schmuckenschlager und Angela Baumgartner für den Bauernbund im Parlament. Künftig werden sich auch Carina Reiter, Bettina Zopf, Josef Hechenberger und Johann Weber für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern auf Bundesebene einsetzen. (Schluss)

