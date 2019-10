Kaiserliche Spende für die Ausbildung eines Schutzengels auf vier Pfoten

Kaiser lebt regionales Engagement in Niederösterreich und unterstützt die Ausbildung eines Signalhundes für Diabetiker

Wieselburg (OTS) - Schutzengel auf vier Pfoten werden die Signalhunde für Diabetiker genannt. Diese besonders ausgebildeten Hunde helfen zuckerkranken Menschen, wenn Sie in einen unter- oder überzuckerten Zustand verfallen und diesen selbst nicht rechtzeitig bemerken, vor allem nachts. Im Animal Training Center in Rohrbach bei Graz, der größten Einrichtungsstätte Österreichs, werden Hunde speziell dafür ausgebildet. Da dies sehr aufwendig ist, belaufen sich die Kosten auf 25.000 Euro.

Eine hohe Summe, die Familie Heigl nicht aus eigenen Mitteln aufbringen kann, um einen Signalhund für ihre diabeteskranke Tochter Philomena ausbilden zu lassen. Damit sich die Erleichterung für die gesamte Familie finanzieren lässt, ist man auf Spenden angewiesen. Kaiser hat sich mit weiteren regionalen Wirtschaftstreibenden zusammengetan, um einen Beitrag zu leisten.

„Als Teil des größten Brauereiunternehmens Österreich sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und engagieren uns auch in der Region der Braustätte Wieselburg. Kaiser Bier, eines der beliebtesten Fassbiere Österreichs, steht für traditionelle Werte, für Heimat, Echtheit und Geselligkeit. Die Erhaltung dieser Werte ist die Basis für das starke regionale Engagement als starker Partner in Musik, Kultur und Sport in der Gastronomie. Damit jene, denen es gerade nicht so kaiserlich geht, sich wieder an der regionalen Gemeinschaft erfreuen können, unterstützen wir gerne. Denn hast ein Kaiser, bist ein Kaiser“, sagt Ralf Schweighofer, Gebietsleiter Lebensmittelhandel Region Ost der Brau Union Österreich.

Ausführliche Informationen zum gesamten Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich finden sich online unter https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/

Über Kaiser

Kaiser Bier wird traditionell in der seit 1650 bestehenden Brauerei Wieselburg gebraut. Jahrhundertealte Brautradition wird dort mit der Spitzentechnologie einer der modernsten Braustätten Europas in Einklang gebracht. Kaiser Bier, eines der beliebtesten Fassbiere Österreichs, ist der Inbegriff für traditionelle Werte wie Heimat und Echtheit – aber vor allem für Geselligkeit. Als verlässlicher Partner in Musik, Kultur und Sport ist Kaiser Bier seit Jahren bekannt und unterstützt dabei vor allem die Gastronomie. Die Erhaltung traditioneller Werte, Heimat, Echtheit und Geselligkeit bilden die Grundwerte für das starke regionale Engagement.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Leitung Kommunikation/PR & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



Ruth Dunzendorfer, MA

Kommunikation/PR

Tel.: 0732 6979 2693

E-Mail:r.dunzendorfer @ brauunion.com

www.brauunion.at