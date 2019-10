AVISO Pressekonferenz, 29.10.2019, Wien, 09.45 Uhr: Start der cityChallenge der youngCaritas

900 Jugendliche in ganz Österreich sind bei der ersten youngCaritas cityChallenge im Einsatz für soziale Gerechtigkeit.

Wien (OTS) - 900 Kinder und Jugendliche in ganz Österreich stellen sich am Dienstag, 29. Oktober 2019, in verschiedenen Caritas Einrichtungen sozialen Fragen und helfen konkret.

Durch das Projekt cityChallenge der youngCaritas wird das Bewusstsein von 12 bis 19-Jährigen für soziale Themen geschärft. Dabei erwerben sie Wissen, lernen unterschiedliche Arbeitsfelder der Caritas kennen und werden aktiv für Menschen in Not: So muss für die Gruft in Wien mit kleinem Budget eine gesunde Jause besorgt und vorbereitet werden, in Vorarlberg wird für karitative Zwecke gebastelt und in Salzburg müssen fiktive Sozialberatungsfälle gelöst werden.

Start der cityChallenge am 29. Oktober 2019 im carla Mittersteig mit:



- Michael Landau, Caritas Präsident

- Alice Uhl, youngCaritas Wien

- Ruth Goubran, Erste Bank und Sparkassen

- Sunil Jairth, Lehrer der NMS Quellenstraße

- SchülerInnen der NMS Quellenstraße



Datum: 29.10.2019, 09:45 - 10:30 Uhr



Ort:

carla Mittersteig

Mittersteig 10, 1050 Wien



