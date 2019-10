ORF SPORT + mit dem Match Dominic Thiem – Fernando Verdasco bei den Erste Bank Open 2019

Auch Judo am 24. Oktober live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennisturnier Erste Bank Open 2019 um 13.50 Uhr (mit dem Match Dominic Thiem – Fernando Verdasco) und von der World Judo Tour – Grand Slam Abu Dhabi 2019 zeitversetzt um 23.00 Uhr, „Grand Prix von Österreich – Der Sonntag. Highlights aus Spielberg“ um 11.30 Uhr, das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“ um 22.30 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Im Achtelfinale der Erste Bank Open 2019 trifft Österreichs Nummer eins Dominic Thiem am 24. Oktober auf den Spanier Fernando Verdasco. ORF SPORT + überträgt täglich bis 27. Oktober live aus Wien. Am Finaltag zeigt ORF SPORT + sowohl das Einzel- als auch das Doppel-Finale live. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Beim Grand Slam in Abu Dhabi sind im Rahmen der World Judo Tour von 24. bis 26. Oktober rund 670 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Nationen mit dabei. Kommentator ist Christian Russegger. (ORF-TVthek live von 15.00 bis 17.30 Uhr)

