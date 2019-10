Mahrer/Mayer fordern ein Ende des Fluglärms in Meidling

Kritik an der Verzögerung einer Lösung für die Flugpolizei - Innenminister in der Pflicht

Wien (OTS) - „Die Stationierung der Polizeihubschrauber in der Meidlinger Kaserne soll nicht zum Dauerzustand zu Lasten der Meidlinger Bevölkerung werden“, so VP-Wien Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Geplant war eine dauerhafte Stationierung aller Polizeihubschrauber in Wiener Neustadt - ein Projekt, das bis heute nicht realisiert ist. Mahrer: „Das Projekt war bereits in Arbeit – wurde jedoch vom damals dafür verantwortlichen Innenminister Kickl gestoppt.“ Leidtragende sind die Meidlingerinnen und Meidlinger, die bis heute mit dieser Lärmbelästigung leben müssen.

VP-Meidling Bezirksrat Lorenz Mayer versteht den Unmut der Bevölkerung und fordert rasche Abhilfe: „Zahlreiche Anrainerinnen und Anrainer haben sich bereits beschwert, vor allem die durchgeführten Nachtflüge stellen eine massive Belastung für die Menschen in unserem Bezirk dar“, hält Mayer fest und weiter: „Wir fordern eine rasche und nachhaltige Lösung für die Flugpolizei – nur so kann der Lärmbelästigung im Bezirk ein Ende gesetzt werden.“

Sicherheitssprecher Mahrer unterstützt diese Forderung und spricht sich für eine zeitnahe Absiedelung der Flugpolizei aus. „Der Innenminister ist gefordert, ein Ende der Belästigung für die Bevölkerung sicherzustellen – die Meidlinger können nicht länger warten“, so Mahrer abschließend.

