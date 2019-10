Wien: Erstmals tagen katholische und orthodoxe Bischöfe gemeinsam

Ökumenische Premiere am 4. November in Wien am ersten Tag der insgesamt viertägigen Herbstvollversammlung der katholischen Österreichischen Bischofskonferenz - Katholische Bischöfe treffen Bundespräsident Van der Bellen und beraten bis 7. November u.a. über Ergebnisse der Amazonien-Synode und mit diözesanen Caritas-Direktoren

Wien (KAP) - Es ist eine ökumenische Premiere in Österreich: Erstmals tagen die Mitglieder der katholischen sowie der orthodoxen Bischofskonferenz gemeinsam und werden dafür am 4. November im Wiener Erzbischöflichen Palais zusammenkommen. Die ökumenische Begegnung steht auf dem Programm der Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz, die unter dem Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn bis zum 7. November dauert. Noch vor den Gesprächen mit den orthodoxen Würdenträgern gibt es einen ersten Höhepunkt: Am 4. November mittags trifft der katholische Episkopat mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Einladung des Staatsoberhauptes in der Wiener Hofburg zusammen. Das teilte Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka der Nachrichtenagentur "Kathpress" mit.

Das Treffen der katholischen mit der orthodoxen Bischofskonferenz besteht aus zwei Teilen. Nach einem Austausch über Themen, die für beiden Kirchen wichtig sind, wird um 18.30 Uhr gemeinsam eine orthodoxe Vesper in der griechisch-orthodoxen Kathedrale (Fleischmarkt 13, 1010 Wien) gefeiert, zu der die Gläubigen eingeladen sind. Die gemeinsame Tagung endet mit einem Empfang des griechisch-orthodoxen Metropoliten Arsenois (Kardamakis), der auch Vorsitzender der orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich ist.

Am Dienstag, 5. November, setzen die katholischen Bischöfe ihre Vollversammlung im Kloster Laab im Walde fort. Dorthin kommen die Caritasdirektoren der Diözesen, um mit den Bischöfen aktuelle soziale und kirchliche Themen zu beraten. Am Mittwoch, 6. November, wird der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, an der Sitzung der Bischöfe teilnehmen. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung des Episkopats sind die Ergebnisse der aktuellen Amazonien-Synode, an der seitens der Bischofskonferenz Kardinal Schönborn teilnimmt. Die Tagung der Bischöfe endet am Donnerstag, 7. November, zu Mittag.

Für die Medien findet am Montag, 4. November, zum Beginn des gemeinsamen Tagung der katholischen und orthodoxen Bischöfe ein Fototermin um 16 Uhr im Erzbischöflichen Palais (Wollzeile 2, 1010 Wien) statt. Über die Ergebnisse der Bischofskonferenz wird Kardinal Schönborn im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, 8. November, um 10 Uhr (Club Stephansplatz 4, Stephansplatz, 1010 Wien) informieren.

Kloster Laab im Walde

Tagungsort der Bischöfe ist das Kloster Laab im Walde der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Das im Wienerwald gelegene geistliche Haus wird seit 1879 vom karitativen Schwesternorden betrieben, wo betagte Ordensfrauen ihren Lebensabend verbringen können. Die sogenannten "VinzenzRäume" sind der Seminarbereich des Klosters, der Tagungen für bis zu 100 Personen Platz bietet.

Eine Besonderheit des Klosters ist seine biologische Landwirtschaft. Vor über 20 Jahren starteten die Schwestern mit dem Annahof einen kreislauforientierten Musterbetrieb und holten dafür die Expertise der Universität für Bodenkultur ein. Der ebenfalls zum Kloster gehörende Gartenbaubetrieb Dorothea setzt ebenfalls auf natürliche Vielfalt und ermöglicht Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zudem eine Ausbildung im Gartenbau oder im Bürowesen.

