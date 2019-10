Max Zirngast und Berivan Aslan zu Gast im TV-Jugendtalk „#Europa4me“

„#Europa4me“ über die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und in Syrien moderiert von Benedikt Weingartner am Freitag, 25.10.2019, um 20:05 Uhr auf Okto TV.

Wien (OTS) - Der österreichische Journalist Max Zirngast war vor einem Jahr mehrere Monate in der Türkei in Haft. Die Terrorvorwürfe waren völlig haltlos. Im September 2019 wurde er freigesprochen und konnte nach Österreich zurückkehren. Zusammen mit der Menschenrechtsexpertin Berivan Aslan sowie den aus Syrien geflüchteten Kurden Shaklawa Rashed und Alan Pire ist Max Zirngast Gast im TV-Jugendtalk „#Europa4me“. Die von Benedikt Weingartner moderierte einstündige Livesendung wird am Freitag, dem 25. Oktober 2019, um 20:05 Uhr auf Okto im TV und via Livestream (https://www.okto.tv) ausgestrahlt.

In der neuen Okto-Sendereihe „#Europa4me“ diskutiert Benedikt Weingartner, Moderator der Gesprächsreihe „Europa : DAILOG“ im Haus der Europäischen Union (https://www.europadialog.eu), mit jeweils vier jungen EuropäerInnen anknüpfend an ihre persönlichen Aktivitäten, Erfahrungen und Standpunkte aktuelle gesellschafts- und sozialpolitische Themen.

Sendereihe: https://www.okto.tv/europa4me

Bildmaterial: https://bit.ly/35WSmh8 (Dropbox)

