VBW-Erfolgsmuscial „I Am From Austria“ erstmals im Fernsehen

Erstausstrahlung am 27. Oktober 2019 in ORF III im Hauptabendprogramm

Wien (OTS) - Wien, 23. Oktober 2019: Die Erfolgsgeschichte der jüngsten VBW-Musical-Eigenproduktion I AM FROM AUSTRIA geht weiter: Das Stück von Titus Hoffmann & Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich wird Ende Oktober erstmals im österreichischen Fernsehen zu sehen sein. ORF III präsentiert am 27. Oktober 2019 um 20:15 Uhr im Hauptabendprogramm eine Aufzeichnung des Musicalerfolgs. Gezeigt wird die Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie u.a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen.

I AM FROM AUSTRIA – Bereits eine dreiviertel-Million BesucherInnen weltweit

I AM FROM AUSTRIA hat sich seit der Weltpremiere im September 2017 im Raimund Theater zu einem fulminanten Publikumserfolg entwickelt. Nach zwei fast ausverkauften Saisonen in Wien, in denen in insgesamt 467 Vorstellungen eine halbe Million Menschen das Stück gesehen haben, feierte die Produktion Anfang Oktober 2019 umjubelte japanische Erstaufführung und ist dort vorerst bis Dezember zu sehen. Mit der japanischen Spielserie zählt I AM FROM AUSTRIA bis Ende des Jahres bereits über eine dreiviertel Million BesucherInnen weltweit. Nun wird das VBW-Erfolgsmusical aus dem Raimund Theater erstmals auch im österreichischen TV ausgestrahlt.

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant und Co-Autor I AM FROM AUSTRIA:

„Nach dem großen Publikumserfolg in Wien und Japan wird I AM FROM AUSTRIA erstmals im österreichischen Fernsehen gezeigt. Es ist dies das allererste Mal überhaupt, dass ein VBW-Musical im TV zu sehen sein wird und ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte des Stücks. Nach zwei ausverkauften Spielserien in Wien und einer weiteren in Japan wurde I AM FROM AUSTRIA bis jetzt allerorts vom Publikum begeistert aufgenommen. Umso schöner, dass unser Musical durch die TV-Ausstrahlung nun noch mehr Menschen erreichen wird.“



Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „I AM FROM AUSTRIA wurde direkt nach der Derniere in Wien erfolgreich ins Ausland exportiert, jetzt zeigt ORF III unsere Produktion pünktlich zum Nationalfeiertag erstmals im österreichischen Fernsehen. Der Erfolg des Stücks bestätigt die hohe Qualität unserer Musical-Produktionen und unsere Strategie, Musicals selbst zu entwickeln und weltweit erfolgreich zu vermarkten. Es freut mich sehr, dass unser jüngster Musical-Hit, den bis jetzt insgesamt eine dreiviertel Million Menschen gesehen haben, nun auch im TV gezeigt wird.“

Peter Schöber, ORF-III-Programmgeschäftsführer: „Österreich ist eine Musical-Nation – und besonders die Eigenproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien sorgen jedes Mal aufs Neue für ausverkaufte Vorstellungen. Ganz gleich ob ELISABETH, dessen Faszination auch 27 Jahre nach seiner Uraufführung noch immer ungebrochen ist, REBECCA oder TANZ DER VAMPIRE – sie alle sind wahre Publikumsmagnete in Österreich und darüber hinaus. Daher freut es uns besonders, mit I AM FROM AUSTRIA den jüngsten Musicalhit der Vereinigten Bühnen Wien, im Rahmen unseres Programms zum Nationalfeiertag, zur besten Sendezeit präsentieren zu dürfen. Allein während seiner Spielzeit in Wien lockte das Stück mit den mitreißenden Melodien von Austropop-Legende Rainhard Fendrich mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher ins Raimund Theater und feierte auch vor kurzem in Japan eine fulminante Premiere. Mein großer Dank gilt Geschäftsführer Franz Patay, mit dem uns eine ausgezeichnete Zusammenarbeit verbindet und ohne dessen Unterstützung diese TV-Premiere nicht möglich wäre.“

Eine fröhlich-freche Story voller Romantik, Überraschungen und Situationskomik

I AM FROM AUSTRIA überzeugt mit über 20 Rainhard Fendrich-Hits und beeindruckt mit fantastischen Bühnenbildern, mitreißenden Choreografien und schillernden Kostümen. Das Musical lässt das Publikum hinter die Kulissen eines Wiener Luxushotels blicken, wo ein prominenter Star-Gast für Trubel und viel Hollywood-Flair sorgt. Die Handlung berührt aber auch mit persönlichen und bewegenden Momenten abseits des grellen Blitzlichtgewitters. I AM FROM AUSTRIA war von September 2017 bis Juni 2019 im Raimund Theater zu sehen, feierte im Oktober 2019 japanische Erstaufführung in Takarazuka / Osaka und wird dort und in Tokio bis Ende des Jahres aufgeführt.

