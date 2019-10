Zwei Festnahmen durch gezielte Fahndungsmaßnahmen

Wien (OTS) - 22.10.2019, 06:45 Uhr

22.10.2019, 07:15 Uhr

Wien-Margareten

Wien-Ottakring

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien (LKA) konnten einen 38-Jährigen nigerianischen Staatsangehörigen an seiner Meldeadresse in der Schönbrunnerstraße festnehmen, da er via EUROPOL zur Fahndung ausgeschrieben war. Er steht im Verdacht hauptsächlich in Polen, aber auch in anderen europäischen Ländern und in Südamerika Suchtmittel transportiert und verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Weiters ist es den Ermittlern des LKA auf Grund intensiver Ermittlungen gelungen einen 24-jährigen Mann (somalischer Stbg.) in einer Obdachlosenunterkunft festzunehmen. Das Landesgericht Wien hatte ihn wegen der Verbüßung einer rechtskräftigen einjährigen Haftstrafe wegen Suchtmittelhandels zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde ebenfalls in die Justizanstalt eingeliefert.

