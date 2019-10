Runder Tisch „Gegen Gewalt an Frauen“ um drei TeilnehmerInnen erweitert

LR Teschl-Hofmeister und LR Königsberger-Ludwig bedanken sich für Einsatzbereitschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Dienstag fand im Landhaus in St. Pölten der bereits dritte Runde Tisch zum Thema „‚Gegen Gewalt an Frauen“ in Niederösterreich in diesem Jahr statt. „Zusätzlich zu jenen, die bei den letzten beiden Malen dabei waren, wurden diesmal auch die NÖ Landeskliniken-Holding, die Bildungsdirektion NÖ und die NÖ Kinder- und Jugendhilfe eingeladen. Auch sie sind uns wichtige Partner im vernetzten Vorgehen gegen Gewalt an Frauen“, erklären Landesrätin und Initiatorin des runden Tisches Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Beim im Rahmen des Runden Tisches initiierten Workshop am 27. Juni haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu entschlossen, dass in Zukunft auch die NÖ Landeskliniken-Holding, die Bildungsdirektion NÖ und die NÖ Kinder- und Jugendhilfe Teil des runden Tisches sein sollten. „Wir haben diese Forderungen gerne aufgenommen und alle drei genannten Einrichtungen eingeladen. Es freut uns, dass sie alle unserer Einladung gefolgt sind – das zeugt von hoher Einsatzbereitschaft“, bedanken sich die Landesrätinnen. In Zukunft sollen auch die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinder- und Jugendarbeit in das gemeinsame und vernetzte Vorgehen gegen Gewalt an Frauen miteinbezogen werden. „Alle drei sind in diesem Bereich bereits aktiv und können sehr viel dazu beitragen. Ziel des Runden Tisches ist es, alle Verantwortlichen und all jene, die mit dem Thema beruflich zu tun haben, an einen Tisch zu holen, um ein gemeinsames, vernetztes Vorgehen zu ermöglichen. Ziel ist es, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Mordfällen bzw. Gewalttaten gegen Frauen weiterentwickelt werden“, erklären die Landesrätinnen.

Eine von fünf Frauen in Österreich ist in irgendeiner Form von Gewalt betroffen. Das eigene Zuhause sei dabei meist der gefährlichste Platz für Frauen und Kinder.

„Gewalt gegen Frauen ist leider immer noch ein alltägliches Thema in unserer Gesellschaft. Über den Sommer hinweg sind wieder einige Morde und Gewalttaten geschehen“, beleuchten Teschl-Hofmeister und Königsberger Ludwig die aktuelle Situation. „Der Runde Tisch soll uns helfen, Maßnahmen zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und Synergien besser zu erkennen und zu nutzen. Es geht um ein gewaltfreies Leben für Frauen und Kinder. Dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam arbeiten,“ so Teschl-Hofmeister und Königsberger-Ludwig.

