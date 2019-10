DDSG Gaumenspiel – Genuss- und Trüffelmarkt am Schiff – Tickets sichern

Wien (OTS) - Die MS Wien ist ab Freitag der kulinarische Hotspot für alle Genuss- und Trüffelfreunde. Wer dabei sein will, sollte sich noch rasch Tickets sichern. Während der Fahrt auf dem Donaukanal kann am Freitag und Samstag nach Lust und Laune gustiert, mit den Produzenten geplaudert oder aber für zuhause eingekauft werden. Weiters steht ein Meister seines Fachs, Starkoch Heinz Hanner, mit Rat und Tat zur Seite und sorgt so für ein „Gaumenspiel“ an Bord der MS Wien.

Von der Trüffel über das Brot zum Tofu

Neben der Weißen Trüffel werden auch andere Spezereien an Bord kredenz. Der lukullische Bogen spannt sich dabei vom Brot über Schinken, Käse, Wildköstlichkeiten bis hin zu Fisch, Pasteten sowie Bio-Tofu, um nur einige Gaumenfreuden zu nennen. Beim ersten Genuss- und Trüffelmarkt auf einem Schiff der DDSG-Flotte ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Programm für die Genusstouren

Freitag, 25. Oktober – „Genuss- und Trüffelmarkt“ (Ticket 39.- inkl. 5 Genuss-Bons)

Fahrt 12.30 Uhr – 14.00 Uhr Fahrt 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Fahrt 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Samstag, 26. Oktober – „Genuss- und Trüffelmarkt“ (Ticket 39.- inkl. 5 Genuss-Bons)

Fahrt 10.00 Uhr – 11.30 Uhr Fahrt 12.30 Uhr – 14.00 Uhr Fahrt 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Fahrt 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Abfahrt ist vom Schwedenplatz und die Schifffahrt selbst wird 1,5 Stunden dauern, genug Zeit also, um die Köstlichkeiten des schwimmenden „Genuss- und Trüffelmarktes“ zu verkosten. Darüber hinaus haben die Gäste auch nach der Fahrt noch die Gelegenheit, sich genüsslich an den „Standln“ zu laben bevor das Schiff für die nächste Runde wieder ablegt. Für die „Genuss-Gäste“ an Bord sind jeweils 5 Kostteller inkludiert, die unter der Patronanz von Starkoch Heinz Hanner zubereitet werden.

Tickets sichern und sparen: Beim Vorverkauf gibt es minus 10% auf den Ticketpreis. Kinder von 0-9 Jahre fahren gratis und von 10-15 Jahre gibt es 50% Rabatt.

Weitere Informationen gibt es unter www.ddsg-blue-danube.at

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding GmbH und der Verkehrsbüro Group AG.

