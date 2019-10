SPÖ – Kaiser: Kärnten sichert konstruktive Zusammenarbeit zur Vorwärtsentwicklung der Sozialdemokratie zu

Klagenfurt (OTS) - Kaiser gratuliert NR Kucher zur Wahl zum stellvertretenden SPÖ-Klubvorsitzenden: „Auch Zeichen der Bedeutung und der Wertschätzung der Arbeit der Kärntner SPÖ!“

Nach vielen Jahren hat die SPÖ-Kärnten mit Nationalrat und Gesundheitssprecher Philip Kucher wieder einen stellvertretenden Vorsitzenden des SPÖ-Parlamentsklubs. Als Zeichen der Wertschätzung sowohl für das persönliche Engagement als auch für die Loyalität und die Arbeit der Kärntner SPÖ wertet dies Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser: „Wir haben in der Vergangenheit in Kärnten gezeigt, wie und dass die Sozialdemokratie mit ehrlicher, verantwortungsbewusster Arbeit, mit konstruktiven Diskussionen intern und Geschlossenheit erfolgreiche und gestalterische Ergebnisse für die Bevölkerung liefern kann. Das und das konsequente Einbringen in die Bundes-SPÖ, sowie der Einsatz, den Philip Kucher nachweislich und leidenschaftlich erbringt, werden nun auch mit dem Platz für ihn im Klubpräsidium bestätigt“, so Kaiser.

Kaiser, auch stellvertretender Bundesparteivorsitzender, sichert der Bundes-SPÖ auch weiterhin seine und die konstruktive Zusammenarbeit seitens der SPÖ-Kärnten zur Vorwärtsentwicklung der Sozialdemokratie zu: „Der Süden wird für den entsprechenden Rückenwind sorgen, wenn es darum geht deutlich zu machen, dass die Sozialdemokratie heute und in Zukunft mehr denn je gebraucht wird, die Heraus- und Anforderungen was beispielsweise die sich durch die Digitalisierung verändernde Arbeitswelt, was den Kampf für leistbare Mieten, für mehr Chancengerechtigkeit durch gleichwertige Bildungszugänge, für ein gesundes und sorgenfreies Altwerden in Österreich und vieles mehr betrifft, zu bewältigen. Für diesen Rückenwind werden wir sorgen, die Segel setzen muss die Bundes-SPÖ – und das in aller Ge- und Entschlossenheit“, so Kaiser abschließend.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.