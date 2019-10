bz-Wiener Bezirkszeitung lud mit Ali Mahlodji zum Traumrat

Im Rahmen der Initiative „Träum dein Wien“ haben Experten die eingereichten Träume gesichtet und den Startschuss für die Umsetzung gegeben.

Wien (OTS) - Im Rahmen der Initiative „Träum dein Wien“ traf sich erstmals der Traumrat im eleganten Ambiente der Klimt Villa in der Feldmühlgasse 11 in Hietzing. Mehr als 1.000 Träume haben die Wienerinnen und Wiener eingesendet. Bereits im Vorfeld wurden diese gesichtet, kategorisiert und eine Shortlist von 99 Träumen erstellt. Unter Federführung des Vorsitzenden des Traumrats, Ali Mahlodji, werteten die Teilnehmer – ein Gremium aus Meinungsbildnern, Entscheidungsträgern, Experten und Träumern – die finalen Träume aus. Bei der Vielzahl an spannenden Träumen kein leichtes Unterfangen.

Doch nach arbeitsintensiven Stunden wurden die ersten zehn Träume auserwählt – von mehr Grün für Wien über Kunst im öffentlichen Raum bis hin zu sinnvoller Nutzung von leerstehenden Geschäften. Diese Träume werden in den nächsten Monaten in Wiener Traumstätten ausgearbeitet und in weiterer Folge umgesetzt. "In diesen Stunden ist die Energie enorm hochgegangen. Diese Begeisterung und Freude war ein Wahnsinn. Ich freue mich schon auf die Umsetzung, das wird richtig geil!", so Ali Mahlodji.

"Es war sensationell, ich bin total begeistert. Wir haben echt viel weitergebracht, super Projekte ausgewählt und den Startschuss gesetzt. Es kommt viel Gutes auf uns zu und ich freue mich schon darauf, wenn wir vom Träumen ins Tun kommen", freut sich bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok.

„Träum dein Wien“ – Die Plattform der bz-Wiener Bezirkszeitung

für alle Wien-Verbesser*innen

Was kann, wird und soll sich in Wien bis 2025 ändern? Genau diese Frage stellt die bz-Wiener Bezirkszeitung den Wienern im groß angelegten Zukunftsprojekt „Träum dein Wien“ auf einer Vielzahl von Plattformen, Foren und Events. „Träum dein Wien“ ist Wiens erster crowdgesourcter Thinktank – mit 360-Grad-Weitblick statt Scheuklappen und einer noch besseren Zukunft für alle Wienerinnen und Wiener als Ziel.

Der Traumrat in alphabetischer Reihenfolge:

Eser Akbaba, Moderatorin • Klaudia Bachinger, Gründerin von „WisR“ • Alexander Biach, Standortanwalt • Markus Bürger, Generalsekretär des Österreichischen Rats für Nachhaltige Entwicklung • Cornelia Dankl, Obfrau des Vereins „CSR-Circle“ • Bernhard Ehrlich, Vorstand des Vereins „10.000 Chancen zur Arbeitsmarktintegration“ • Gerhard Fontan, Vorstand der Regionalmedien Austria • Clemens Foschi, Projektleiter für Kooperationsangelegenheiten der Caritas • Nicole Gretz-Blanckenstein, Chefredakteurin der bz-Wiener Bezirkszeitung • Rita Hatzmann-Luksch, Schauspielerin • Oliver Lehmann, Organisator „Ball der Wissenschaften“ • Ali Mahlodji, Unternehmer und Gründer von „Whatchado“ • Edith Michaeler, Gründerin des Podcasts „Erzähl mir von Wien“ • Liv Peintner, Träumerin • Sandra Ritzberger, Prokuristin bz-Wiener Bezirkszeitung • Maximilian Schulyok, Geschäftsführer der bz-Wiener Bezirkszeitung • Christina Schwarz, Direktorin des Wien Museums • Amelie Tobien, Künstlerin

