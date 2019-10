Junge ÖVP: Junge Politik braucht junge Stimmen

Mit elf Abgeordneten unter 35 ist die JVP die Stimme der Jugend im Nationalrat

Wien (OTS) - „Der neue Nationalrat ist jünger geworden und als Junge ÖVP tragen wir mit elf Abgeordneten unter 35 Jahren maßgeblich dazu bei.“, zeigt sich Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, hocherfreut. „Wir sind ganz klar die Nummer 1 bei Abgeordneten unter 35. Damit sind wir auch in der kommenden Legislaturperiode der Garant dafür, dass junge Anliegen gehört werden. Mit diesem starken Team werden wir Jugendthemen wie unter anderem Digitalisierung, Ehrenamt, Ausbildung, Junges Wohnen und Nachhaltigkeit forcieren und unsere Zukunft aktiv mitgestalten“, so Stefan Schnöll weiter. „Ganz besonders freut uns auch, dass es sich bei acht der elf Abgeordneten um junge Frauen handelt. Das ist ein extrem starkes Zeichen für junge Verantwortungsträgerinnen in der Politik“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, ergänzend.



Mit einem historischen Anteil von elf Abgeordneten unter 35 Jahren im Bundes- und Nationalrat setzt die Volkspartei ein starkes Zeichen für Jugendthemen in der Politik.



„Ich möchte allen jungen Abgeordneten zu ihrer heutigen Angelobung gratulieren und freue mich, dass wir damit ganz klar die Nummer 1 aller im Parlament vertretenen Parteien, hinsichtlich junger Abgeordneter unter 35 sind. Während andere Parteien ständig von junger Politik sprechen, gehen wir als Volkspartei bereits seit einigen Jahren mit gutem Beispiel voran“, so Stefan Schnöll. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und werden uns auch weiterhin mit voller Kraft für junge Anliegen einsetzen und ein starkes Sprachrohr für junge Menschen in ganz Österreich sein“, so Stefan Schnöll abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Fabian Stütz

Presse & Politik Junge ÖVP

Tel: +43 (1) 40 126 447 Mobil: +43 664 523 7746

fabian.stuetz @ junge.oevp.at