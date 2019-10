SPORT 2000 zeichnet „Händler des Jahres“ aus

Sport & Fashion Tiger, SPORT 2000 Simon und SPORT 2000 Juss wurden bei der Generalversammlung als „Händler des Jahres“ ausgezeichnet.

Die direkte Rückmeldung von Kundinnen und Kunden ist für unsere SPORT 2000 Händler das beste Feedback. Daher sind wir froh, dass wir das Voting zum ‚Händler des Jahres‘ erstmals in die Hände unserer Kunden gelegt haben Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Wien (OTS) - Am 5. Oktober fand die alljährliche Generalversammlung von SPORT 2000 in Schladming statt. Im Rahmen dieser zeichnete SPORT 2000 die diesjährigen „Händler des Jahres“ aus – erstmals in der Kategorie „Kundenliebling“. Als großer Sieger ging SPORT 2000 Sport & Fashion Tiger aus Güssing (Bgld), unter der Leitung von Susanne Stubits, hervor. Auf den zweiten Platz wählten KundInnen SPORT 2000 Simon aus Salzburg, knapp vor dem von Gertraud Höll geführten SPORT 2000 Juss aus Bischofshofen (T).

„Die direkte Rückmeldung von Kundinnen und Kunden ist für unsere SPORT 2000 Händler das beste Feedback. Daher sind wir froh, dass wir das Voting zum ‚Händler des Jahres' erstmals in die Hände unserer Kunden gelegt haben" , bedankt sich Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, bei all jenen, die eine Stimme abgegeben haben und gratuliert den drei Kundenlieblingen.



