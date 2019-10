Welcome home, Starbucks: Ab sofort gibt es die Kult-Marke auch im Handel

Nestlé bringt insgesamt 14 neue Produkte der Marke Starbucks in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.

Wien (OTS) - Starbucks-Lovers aufgepasst! Endlich können die aus dem Coffee-Shop bekannten Kult-Kaffeegetränke auch in den eigenen vier Wänden genossen werden. Das Starbucks Kaffeesortiment von Nestlé umfasst insgesamt 14 Kaffeeprodukte, darunter Ganze Bohne und kompatible Kapseln für Nescafé Dolce Gusto sowie – als absolute Premiere für den Einzelhandel – erstmals auch für das Nespresso-System kompatible Kapseln.

Nestlé vertreibt Starbucks Kaffee-Produkte weltweit im Lebensmitteleinzelhandel und im Gastronomiebereich außerhalb der Starbucks Coffee-Shops. „ Wir freuen uns, mit den neuen Kaffeeprodukten unter der Marke Starbucks den Coffee-Shop-Genuss und das besondere Erlebnis nun auch in Österreich in die eigenen vier Wände zu bringen. Zudem kann man nun auch in Regionen ohne Starbucks Coffee-Shops seinen geliebten Starbucks Kaffee genießen .“, freut sich Christiane Fellner, Business Executive Officer Coffee & Beverages bei Nestlé in Österreich, dass das Sortiment nun in ganz Österreich verfügbar ist.

Die Starbucks Kaffeewelt für zu Hause

Die Starbucks Kaffeewelt von Nestlé weist die bekannten Röstprofile der Marke auf: milde Blonde-Roast-, vollmundige Medium-Roast- sowie intensive Dark-Roast-Kaffees. Neben einer Vielzahl renommierter Starbucks-Mischungen und Single-Origin-Kaffees finden sich auch die aus den Coffee-Shops bekannten Klassiker in den Regalen wieder: Caramel Macchiato, Latte Macchiato und Cappuccino. Alle Produkte werden zu 100 Prozent aus hochwertigem Arabica-Kaffee hergestellt, der verantwortungsvoll bezogen wird.

Die Starbucks Kaffeekapseln für das Nespresso System (UVP: 3,89 Euro):

Starbucks by Nespresso Blonde Espresso Roast

Starbucks by Nespresso Pike Place Roast

Starbucks by Nespresso House Blend

Starbucks by Nespresso Single-Origin Colombia

Starbucks by Nespresso Espresso Roast

Starbucks by Nespresso Caffé Verona

Die Starbucks Kaffeekapseln für das Nescafé Dolce Gusto System (UVP: 4,79 Euro):

Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Caramel Macchiato

Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Cappuccino

Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato

Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Grande House Blend

Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Blonde Espresso Roast

Die Starbucks Ganze Bohne Produkte (UVP: 4,49 Euro):

Starbucks Ganze Bohne Blonde Espresso Roast

Starbucks Ganze Bohne Pike Place Roast

Starbucks Ganze Bohne Espresso Roast

