„Musikalische Eskapaden“ am 24.10. im BM Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Der schmucke Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ist am Donnerstag, 24. Oktober, der Schauplatz eines erbaulichen Klassik-Konzerts mit dem vielversprechenden Titel „Musikalische Eskapaden, Teil 3: Deutschland – Russland“. Beginn des vielfältigen Programms: 19.30 Uhr. Interpretiert werden Melodien von Bach, Beethoven, Brahms, Händel, Alabjew, Tschaikowsky, Rachmaninow und Rimsky-Korsakow. Jowita Sip (Sopran) und Roman Teodorowicz (Klavier) sind bewährte Tonkünstler, die einmal mehr ihre Zuhörerschaft mit Wohlklängen verwöhnen werden. Der Eintritt ist frei. Dazu erklären die Konzert-Organisatoren vom „Kunst- und Kulturverein Take5“: „Um großzügige Spenden wird gebeten!“. Information per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Der „Kunst- und Kulturverein Take5“ veranstaltet den Abend mit Unterstützung des Vereines „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ in Kooperation mit dem Bezirksmuseum. Auskunft via E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlich tätigen Museumsverantwortlichen Ferdinand Lesmeister per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kunst- und Kulturverein Take5: https://vereintake5.jimdo.com/

Sopranistin Jowita Sip: http://fazisi.pl

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

