Sima/Czernohorszky: 1.700 Spielplätze in Wiener Parks für Kinderrecht auf Spiel & Freizeit!

30 Jahre Kinderrechte – Wiener Stadtgärten sind größter Spielplatzbetreiber Österreichs

Wien (OTS) - Vor 30 wurde die "Konvention über die Rechte des Kindes" von den Vereinten Nationen beschlossen – ein Meilenstein für die Rechte der Jüngsten in unserer Gesellschaft. Sie garantiert allen Mädchen und Buben politische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte und schützt sie vor Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung: „Kinderrechte zu schützen, bedeutet auch schon heute an morgen zu denken. Damit unsere Kinder auch in Zukunft eine intakte und gesunde Umwelt vorfinden in der sie unbesorgt spielen und ihre Freizeit verbringen können“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. Österreich hat den Vertrag 1992 anerkannt und einige Bestimmungen daraus 2011 in der Verfassung verankert.

Stadtgärten setzen Kinderrecht auf Spiel & Freizeit um

„Kinderrechte sind ein Auftrag für uns alle: Wien ist seit langem Stadt der Kinderrechte und setzt die UN-Konvention in unterschiedlichsten Bereichen um. Daran sind viele Abteilungen der Stadt aktiv beteiligt“, so Jugend- und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Unter anderem sind das auch die Wiener Stadtgärten (MA 42): „Das mag auf den ersten Blick überraschen, aber die Wiener Stadtgärten sind mit über 1.720 Spielplätzen und 7.200 Spielgeräten, Österreichs größter Spielplatzbetreiber“, erklärt Sima. Als solcher setzen sie das Kinderrecht auf Spiel und Freizeit federführend in der Stadt Wien um. Außerdem betreuen die Wiener Stadtgärten über 20 Slackline-Anlagen, rund 50 Skater-Anlagen, 40 frei zugängliche Trampoline und 25 kostenlos nutzbare Beachvolleyball-Plätze in der ganzen Stadt. Dazu kommen noch 440 Ballspielplätze für Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Hockey und Streetball.

Veranstaltungen zum Jubiläum

Das 30-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention feiert die Stadt Wien im Herbst 2019 mit Festen, Filmvorführungen, Workshops. Von 20. Oktober bis 20. November 2019 gibt es dazu in ganz Wien zahlreiche Veranstaltungen. Höhepunkt ist der "Tag der Kinderrechte" am 20. November, der mit einem Festprogramm im Rathaus gefeiert wird.

