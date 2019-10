Die Wiener Barpianisten bei der Europäischen Kulturpreisgala

Melodien der Wiener Barpianisten erklingen beim Galadinner in der Wiener Staatsoper

Wien (OTS) - Am 20. Oktober 2019 fand in der Wiener Staatsoper der prestigeträchtige Europäische Kulturpreis statt. Stars wie u.a. Sophia Loren, Thomas Hampson, Vivienne Westwood wurde der Taurus verliehen. Während das Wiener Staatsopernorchester die Verleihung begleitet hat, waren es beim anschließenden Galadinner die Wiener Barpianisten Frantisek Drafi und Reinhard Wallner, die mit den zeitgenössischen Kompositionen der Wiener Barpianisten für die gediegene Atmosphäre in dem soeben 150 Jahre alt gewordenen Opernhaus gesorgt haben. Schließlich heißt es in dem Lied "Bubbles Of Champagne": „verbindende Wärme erfülle den Raum“, was an diesem Abend durch die Melodien der Wiener Barpianisten spürbar geworden ist.

