AVISO: Einladung zum 'Pfeif‘ auf Rassismus! ZARA-Benefiz', 26.10.2019

Verein ZARA feiert 20-jähriges Bestehen

Wien (OTS) - Der Verein ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit feiert am Samstag, 26. Oktober in der Expedithalle in Wien sein 20-jähriges Bestehen mit einer großen Benefizveranstaltung unter dem Motto „Pfeif‘ auf Rassismus!“. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Betroffenen und Zeug*innen von Rassismus und Hass im Netz zu Gute. Seien Sie dabei und setzen Sie mit uns ein Zeichen für Zivilcourage und ein respektvolles Miteinander!

Line-Up: maschek., 5/8erl in Ehr’n, At Pavillon, Clara Luzia, Franz Koglmann & Peter Herbert, Puneh Ansari, Fatima Moumouni, Kiki House of Dive mit Karin Cheng

Informationen & Tickets unter www.zarafeiert.at. Das Ticket gilt auch für die Afterparty in der Grellen Forelle, Wien (ZARA for President - Soli Rave, ab 23:00 Uhr)



Beim Hauptevent in der Expedithalle wird ÖGS-Dolmetschung angeboten. Die Expedithalle ist barrierefrei zugänglich.

Datum: 26.10.2019, 19:00 Uhr

Ort: Expedithalle in der Ankerbrotfabrik

Absberggasse 27, 1100 Wien, Österreich

Url: https://zarafeiert.at/

