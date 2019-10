TV-Koch Alexander Kumptner am Montag zu Gast bei „MasterChef“ exklusiv auf Sky 1

Der Gastjuror serviert den Kandidaten seine Leibspeise: Wiener Kalbsrouladen

Wien (OTS) - Die elf besten Hobbyköche Deutschlands sind bereit für die nächste Herausforderung und den Kampf um den Einzug in die Top 10 der MasterClass. Diesmal ist der österreichische Spitzenkoch Alexander Kumptner in der Studioküche zu Gast. Die Kandidaten müssen sein Lieblingsgericht, die Wiener Kalbsroulade auf „MasterChef“-Niveau nachkochen.



Alexander Kumptner zeigt sich von den Leistungen der Hobbyköche sichtlich beeindruckt: „Der Weg zum „MasterChef“ ist eine wahnsinnig lange Reise, bei der die Kandidaten nicht nur Konkurrenten sind, sondern alle zusammen zu einer Familie werden. Trotzdem brennen die Teilnehmer und haben diese unglaublich geile Leidenschaft und Hingabe beim Kochen. Das sehr hohe Niveau in Verbindung mit all den Emotionen ist für mich „MasterChef“. Danke, dass ich dabei sein durfte. Möge die/der Beste gewinnen!“



Außerdem haben die Kandidaten in der Außenchallenge einen ganz feierlichen Auftrag. Sie sollen für das Brautpaar Emilia und Manue und ihre 37 Gäste ein Hochzeits-Menü zubereiten. Die Kandidaten stehen unter Druck, denn während sie das Menü zubereiten, findet im Schlossgarten die Trauung statt. Timing ist dabei alles, um den großen Tag des Jahres für das Brautpaar perfekt zu machen. Und am Ende kommt alles anders. Jene Kandidaten, die mit ihrer Kochleistung die Juroren Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl nicht überzeugen können, müssen die MasterClass verlassen.



Zur Green Production:



Die Dreharbeiten zur dritten Staffel „MasterChef“ kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2-Emissionen der Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert. Ein grüner Faden wird sich außerdem auch thematisch durch die Kochshow ziehen.



Über „MasterChef“:

„MasterChef“ ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. In 18 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel „MasterChef“ zu führen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus den TV- und Sterneköchen Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany.



Facts & Ausstrahlungstermine:

Originaltitel: „MasterChef“ Deutschland, dritte Staffel, Show, 18 Episoden, je ca. 50 Minuten, D 2018. Zu sehen sind die nächsten beiden Episoden am 28. Oktober ab 20:15 Uhr auf Sky 1 und im Anschluss der Ausstrahlung auf Abruf über Sky Q und Sky X.



Bildmaterial zum Download: https://medien.sky.de



Mit dem Streamingdienst Sky X das beste Fernseh-Erlebnis genießen – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction-Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer in Österreich das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und jetzt auch via Sky X sehen. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Claudia Schindl

Senior Manager Communications

+43 1 88021 - 3177

claudia.schindl @ sky.at

www.sky.at