ORF SPORT + mit dem Spiel Dennis Novak – Gaël Monfils bei den Erste Bank Open 2019

Am 23. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Tennisturnier Erste Bank Open 2019 um 11.50 Uhr (mit dem Spiel Dennis Novak – Gaël Monfils) und „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 22.30 Uhr.

Dennis Novak, der zweite Österreicher in der Hauptrunde der Erste Bank Open, bestreitet am 23. Oktober gegen den Franzosen Gaël Monfils sein Erstrundenmatch. ORF SPORT + überträgt täglich bis 27. Oktober live aus Wien. Am Finaltag zeigt ORF SPORT + sowohl das Einzel- als auch das Doppel-Finale live. Die Kommentatoren sind Dieter Derdak, Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 22. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at