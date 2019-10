ORF III zum Reformationstag: „Das ganze Interview“ mit Bischof Chalupka und fünfteiliger Dokuschwerpunkt

Außerdem: „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ zum Reformationstag

Wien (OTS) - Am 31. Oktober feiert die evangelische Gemeinde den Reformationstag, in Erinnerung an die 95 Thesen Martin Luthers an der Kirchentür zu Wittenberg. ORF III Kultur und Information zeigt zum 502. Jahrestag am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, einen siebenteiligen Programmschwerpunkt.

Den Auftakt macht eine Ausgabe der Reihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (9.00 Uhr). Erneuerung, Rebellion, Reformation? Was ist der Reformationstag eigentlich? Hat der evangelische Feiertag etwas mit Halloween zu tun? Die evangelische Theologin Johanna Zeuner führt durch Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Reformation.

Um 15.00 Uhr zeigt ORF III eine neue Ausgabe des Gesprächsformat „Das ganze Interview“. Diesmal trifft Sandra Szabo den neuen Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Michael Chalupka, der seit 1. September im Amt ist.

Danach durchforstet Historiker Philipp Blom in „Dokumente, die die Welt bewegen: Die Reformation“ (15.30 Uhr) die im österreichischen Staatsarchiv aufbewahrten Dokumente und Belege für die Reformationsbewegung, die gleichsam die Geschichte der Gegenreformation erzählen.

„Martin Luther – Ein Mönch gegen Höllengeschäfte“ (16.00 Uhr) von Thomas Furch und Florian Kröppel begibt sich auf die Spuren eines Konflikts, der wie kein zweiter die europäische Geschichte und das christliche Selbstverständnis geprägt hat. Die Kritik Luthers am Ablasshandel, an den „Höllengeschäften“, weitete sich bald zu grundlegen Reformforderungen aus, die schließlich zur Reformation führten. Die filmischen Reenactments mit modernen Requisiten holen die Handlung der Reformation in die Gegenwart.

Der Film „Österreich – Evangelisches Land“ (16.50 Uhr) von Christian Papke zeigt, dass Österreich einst mehrheitlich evangelisch gesinnt war. Mehr noch: Es hätte nicht viel gefehlt und das Habsburger-Kaiserhaus selbst wäre zum lutherischen Glauben übergetreten.

Vertieft wird die Thematik in der Dokumentation „Ein anderes Land – Die Reformation in Österreich“ (17.40 Uhr) von Peter Beringer. Denn Österreich wurde nach Luthers Thesenanschlägen zu großen Teilen protestantisch – bis das Land durch die Gegenreformation wieder „katholisch gemacht“ wurde. Der Film zeigt, wie und warum die Reformation in Österreich zunächst einen solchen Erfolg erzielte und dennoch scheiterte.

Um 18.30 Uhr folgt schließlich die Doku „Das evangelische Wien“. Darin begibt sich Karl Hohenlohe auf einen Rundgang durch den Wiener Protestantismus. Er besucht u. a. Pfarrerin Ines Knoll in der Lutherischen Stadtkirche, dem ältesten protestantischen Kirchenbau Wiens, angesiedelt in der Dorotheergasse.

