OVE begeistert Mädchen für Technikjobs: Rekordteilnahme bei Girls! TECH UP

Stereotype sind nicht unabänderlich. Mädchen und ihre Eltern brauchen Praxisbeispiele und Vorbilder, die ihnen zeigen, was möglich ist. Denn die Ausbildungs- und Arbeitswelt der Technik ist kreativ und voller Zukunftsperspektiven Michaela Leonhardt, Ph.D., Initiatorin von Girls! TECH UP

Es ist schön, zu sehen, wie viele Mädchen sich im Rahmen von Girls! TECH UP über ihre Zukunftschancen in der Technik informieren. Der Klimawandel ist nur ein Grund von vielen, warum wir kreative Technikerinnen und Ingenieurinnen brauchen, die unsere Zukunft mit ihren Ideen aktiv mitgestalten möchten OVE-Generalsekretär Dipl.-Ing. Peter Reichel

Wien (OTS) - Mehr als 750 Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren waren am vergangenen Freitag beim Erlebnistag Girls! TECH UP im Wiener Haus der Ingenieure mit dabei. Unter dem Motto „Du kannst Technik“ erlebten sie die faszinierende Berufswelt der Elektro- und Informationstechnik hautnah.

Während bei der NASA zeitgleich der erste rein weibliche Einsatz im Weltraum erfolgreich über die Bühne ging, drehte sich beim OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik am 18. Oktober alles um erfolgreiche Frauenkarrieren der Zukunft.

Schluss mit Klischeedenken

„Stereotype sind nicht unabänderlich. Mädchen und ihre Eltern brauchen Praxisbeispiele und Vorbilder, die ihnen zeigen, was möglich ist. Denn die Ausbildungs- und Arbeitswelt der Technik ist kreativ und voller Zukunftsperspektiven“ , betont Michaela Leonhard, Ph.D., die Initiatorin von Girls! TECH UP. Und so bot der Erlebnistag im Haus der Ingenieure nicht nur zahlreiche Mitmachstationen mit Technik zum Angreifen, sondern auch die Möglichkeit, erfolgreiche Technikerinnen und Ingenieurinnen kennenzulernen.

Freude an Technik und Innovation

Mit einem Roboter chatten und ihn zum Singen und Tanzen animieren, einen Propeller mit einem selbst gebauten Stromkreis abheben lassen oder „LED-Mädchen“ löten und zum Leuchten bringen – die Schülerinnen waren mit spürbarer Begeisterung dabei. Den anwesenden Technikerinnen und Ingenieurinnen gelang es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die Freude an der Technik: Wie baue ich einen Stromkreis? Wie sieht ein Glasfaserkabel von innen aus? Und was hat eine Wärmebildkamera mit Energiesparen zu tun? Das und noch viel mehr konnten die Schülerinnen bei den einzelnen Stationen herausfinden.

Berufe mit Zukunft

Auch das persönliche Gespräch kam nicht zu kurz: Aus erster Hand holten sich die Teilnehmerinnen Informationen über angebotene Lehrstellen und Praktikumsplätze, den Arbeitsalltag von Technikerinnen und Ingenieurinnen sowie deren Karrierechancen. „Es ist schön, zu sehen, wie viele Mädchen sich im Rahmen von Girls! TECH UP über ihre Zukunftschancen in der Technik informieren. Der Klimawandel ist nur ein Grund von vielen, warum wir kreative Technikerinnen und Ingenieurinnen brauchen, die unsere Zukunft mit ihren Ideen aktiv mitgestalten möchten“ , freut sich OVE-Generalsekretär Dipl.-Ing. Peter Reichel.

Top-Unternehmen wieder mit dabei

Herzlichen Dank an alle Projektpartner, die mit ihrem Engagement auch dieses Jahr zum großen Erfolg von Girls! TECH UP beigetragen haben: A1 Telekom Austria AG, AIT Austrian Institute of Technology, APG Austrian Power Grid AG, Eaton Industries (Austria) GmbH, Kapsch Group, ÖBB Infrastruktur AG, Robert Bosch AG, Verbund AG und Wiener Stadtwerke GmbH. Mit dabei waren außerdem das tgm – Die Schule der Technik, die HTLs Mödling und Hollabrunn sowie der Verein Sprungbrett.

Girls! TECH UP 2020

Auch nächstes Jahr gibt es natürlich einen Erlebnistag im Haus der Ingenieure: Girls! TECH UP findet wieder statt am 16. Oktober 2020.





Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband für Elektrotechnik OVE

Mag. Cornelia Schaupp

Presse & Kommunikation

+43 1 587 63 73 - 534

c.schaupp @ ove.at

www.ove.at