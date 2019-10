Markus Ertler ist „Business Angel of the Year 2019“

LR Bohuslav: Finanzielles Engagement und Know-how entscheidend

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen des „Business Angel Day“ wurde gestern Abend der Investor Markus Ertler zum „Business Angel of the Year“ gekürt. Ertler ist einer der Digital-Pioniere in Österreich und hat 1994 mit seinem Bruder das Online-Portal www.Immobilien.net aufgebaut. Seit dem erfolgreichen Exit 2014 an ImmobilienScout24 ist Ertler sehr aktiv als Business Angel tätig und ist dafür im Palais Niederösterreich ausgezeichnet worden. Aktuell hält der 47-jährige Investor ein Portfolio von 30 Start-ups.

Der „Business Angel Day“ ist seit nunmehr elf Jahren Österreichs exklusivstes Branchentreffen mit aktiven und potenziellen Privatinvestoren. In diesem Forum tauschen sich Vordenker und Experten über alle Themen rund um Start-ups und Investments aus. Zusätzlich wird mit der Verleihung des „Business Angels of the Year“ ein besonderes Signal gesetzt, um die Bedeutung von Business Angels für den Wirtschaftsstandort entsprechend zu würdigen. Der von der aws und den akademischen Gründerzentren (AplusB) organisierte Event, fand heuer das erste Mal unter niederösterreichischer Schirmherrschaft statt.

Die Wahl zum „Business Angel of the Year“ ist aber nur ein Baustein, um Investoren zu fördern und damit privates Risikokapital in Österreich zu mobilisieren. So unterstützt die aws Business Angels beispielsweise auch bei der Vernetzung mit Start-ups. Denn gerade hier übernehmen sie eine wichtige Funktion bei der Finanzierung von Start-ups in frühen Phasen. Neben der Suche nach Kooperationspartnern ist ab 23. Oktober auch i2 Business Angels über aws Connect verfügbar. „Als neutraler Marktplatzprovider geht es uns darum, gemeinsam mit Unternehmen und Investoren den Innovationsstandort Österreich zu stärken. Mit aws Connect schaffen wir dafür einen komfortablen Rahmen“, sagt aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Business Angels sind auch für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich sehr wichtig: Das Land hat deshalb vor drei Jahren im Rahmen der Wirtschaftsstrategie die Spin-Off-Initiative gestartet. „Die wesentlichen Partner hier sind das accent Gründerservice und tecnet equity. In enger Zusammenarbeit mit den akademischen Partnern werden Startups aus dem wissenschaftlichen Umfeld durch intensives Coaching und maßgeschneiderte Workshops in der Startphase begleitet.“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav. „Besonders interessant ist daher auch unser Business Angel-Finanzierunginstrument, welches vom niederösterreichischen VC-Fonds tecnet abgewickelt wird. Damit soll die nachhaltige Entwicklung innovativer Startups am Standort Niederösterreich unterstützt werden,“ so Bohuslav.

Die Business Angels sind für Startups ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor. „Wichtig ist für Gründer aber neben dem finanziellen Engagement insbesondere das Know-how und das Netzwerk des Business Angels“, sagt Michael Moll, Geschäftsführer des NÖ Toughtech Inkubators accent und Mitveranstalter des diesjährigen „Business Angel Day“.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. accent Gründerservice, Beatrice Weisgram, Telefon 02742/9000-19310, E-Mail beatrice.weisgram @ accent.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse