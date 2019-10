Himmer ad Krauss: Wien bietet starkes Sicherheitsnetz für Schulkinder

Wien (OTS/RK) - „Die von FPÖ-Krauss heute angeregte Sensibilisierung von Schulkindern gegenüber ‚Gefahrensituationen‘ ist an Wiens Schulen Realität. So wird wienweit im Zuge zahlreicher Präventionsmaßnahmen und –projekte das richtige Verhalten in solchen Situationen erarbeitet und eingeübt. Verbunden mit der engen Kooperation unserer Schulen sowie der Bildungsdirektion mit der Polizei und anderen Institutionen ergibt sich dadurch ein starkes Sicherheitsnetz für unsere Kinder“, stellte Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer heute fest.

„Dass es ungeachtet der vielen Bemühungen dennoch zu Gefahrensituationen kommen kann, ist leider dennoch gesellschaftliche Realität und schulisch allein nicht lösbar. Gerade deswegen ist ein Mehr an Präventionsarbeit auch immer positiv und jede Unterstützung zu begrüßen. Ganz in diesem Sinne erachte ich die Aussagen von Kraus als willkommene Unterstützung für die Sicherheitsbemühungen der Stadt. Es ist positiv, dass gerade beim Thema Sicherheit für unsere Kinder ein derart parteiübergreifender Konsens besteht“, schloss Himmer.

