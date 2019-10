FP Guggenbichler/Köckeis: Antrag der FPÖ Währing auf Errichtung öffentlicher Defibrillatoren im Bezirk wird nun umgesetzt

Medizinische Versorgung der Bezirksbürger strukturell verbessert

Wien (OTS) - Bereits 2016 fand ein Antrag der Währinger Freiheitlichen die Zustimmung aller im Bezirk vertretenen Fraktionen.

Die zuständigen Stellen des Magistrates der Stadt Wien wurden darin ersucht, die Kosten für die Errichtung von öffentlichen Defibrillatoren bekannt zu geben und an frequentierten Örtlichkeiten im 18. Bezirk wie dem Kutschkermarkt bzw. Gersthofer Markt „Defis“ im Einvernehmen mit der Bezirksvertretung verfügbar zu machen.



„Die medizinische Infrastruktur im 18. Bezirk zur Rettung von Leben wird damit signifikant verbessert“, so der freiheitliche Klubobmann Georg Köckeis. Nun wird in der `Woche der Wiederbelebung´ ein erster solcher Defibrillator am Kutschermarkt vom Marktamt und dem Verein PULS (Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes) angebracht und so eine drei Jahre alte Forderung der Währinger Freiheitlichen umgesetzt.



„Wir halten diese Initiative für sehr wichtig, schließlich zählt der plötzliche Herzstillstand in Österreich zu den häufigsten Todesursachen“, weiß auch der Währinger FPÖ-Bezirksobmann LAbg. Udo Guggenbichler. Der nun am Kutschermarkt installierte Defibrillator könne nach Einschulung von Marktstandlern durch den Verein PULS auch von Laien bedient werden und verschaffe wertvolle Zeit, bis professionelle Rettungskräfte eintreffen.



„Mit der Umsetzung dieser FPÖ-Forderung ist es somit gelungen, die medizinische Versorgung der Bezirksbürger strukturell zu verbessern“, zeigt sich Guggenbichler abschließend zufrieden.

