Bundesminister Alexander Schallenberg gratuliert Wipplinger und Stipsicz

Vorstand der Leopold Museum-Privatstiftung ernennt Direktoren

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturminister Alexander Schallenberg begrüßt die heutige Entscheidung des Vorstandes, Hans-Peter Wipplinger erneut zum museologischen Direktor der Leopold Museum-Privatstiftung zu bestellen.

„Hans-Peter Wipplinger hat in den vergangenen Jahren das Leopold Museum als innovative museale Institution etabliert, deren Ausstellungsspektrum die Kunst von der Wiener Moderne bis hin zu zeitgenössischen Tendenzen gekonnt vereint. Es freut mich weiters, mit Moritz Stipsicz einen kaufmännischen Direktor an seiner Seite zu wissen, der nicht nur eine große Affinität für den Kulturbereich, sondern auch auf eine fundierte wirtschaftliche Erfahrung zurückgreifen kann. Ich wünsche beiden persönlich viel Erfolg für ihre verantwortungsvollen Tätigkeiten“, so Bundesminister Schallenberg.

